Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politi uge 44 og 45

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for spirituskørsel

BRØNDBY. En politipatrulje kørte fredag den 2. november klokken 21.20 til en anmeldelse om spirituskørsel på Holdbækmotorvejen ved Brøndby. En vaks borger havde set en forankørende bil slingre meget kraftigt og køre ind i græsset i rabatten, hvorfor vedkommende kontaktede politiet. Den forurettede bilist viste sig at være en 39-årig kvinde, som patruljen skønnede alkoholpåvirket, hvorfor hun blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården til blodprøver. Hun erkender.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et forsøg på et tyveri fra en cykel. En 30-årig kvinde kom cyklende ad Park Allé i Brøndby mandag den 5. november klokken 13.15, hvor to mænd på en sort knallert forsøgte at tage hendes fastspændte taske fra cyklen, men væltede på knallerten og kørte op ad en bakke i nærheden. Mændene bar dunjakker, hvor den ene var sort og den anden armygrøn.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mandag den 5. november mellem klokken 17 og 17.15 på Enighedsvej i Glostrup. Et vindue var opbrudt og naboen til villaen så to mænd forlade stedet. De beskrives som:A: Mand af østeuropæisk udseende på 25-30 år, ca. 170 cm høj. Han var iført en mørk dunjakke, sorte bukser og sort rygsæk.B: Mand af afrikansk udseende på 25-30 år, ca. 175 cm. Han var iført mørkt tøj og bar en mørk rygsæk.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Mercedes-Benz varebil sket mellem mandag den 5. november klokken 16 og tirsdag den 6. november klokken 6 på Bøgevang i Brøndby Strand. Indgang var sket via en ulåst bagklap, og elværktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed sket torsdag den 8. november mellem klokken 12.45 og klokken 16.50 på Kisumparken i Brøndby Strand. En dør var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort Ford S-Max varebil sket mellem onsdag den 7. november klokken 20 og torsdag den 8. november klokken 08.40 på Brøndbyvestervej i Glostrup. En rude var smadret, og flere sportstasker samt en bærbar computer var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem mandag den 5. november klokken 07.30 og onsdag den 7. november klokken 08.20 på Plantagevej i Vallensbæk Strand. En rude var aflistet fra et vindue, og kontanter samt en tablet var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.