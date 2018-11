Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns døgnrapport for uge 45 og 46

Af Heiner Lützen Ank

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Vesterleds Allé i Brøndby sket fredag den 9. november mellem klokken 07.30 og 13.45. En dør var opbrudt, og diverse smykker, en bærbar pc samt parfumer var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

En politipatrulje rykkede lørdag den 10. november klokken 07.50 ud til en anmeldelse om et røveri på Brøndby Nord Vej i Brøndby. To mænd havde banket på hos en 22-årig kvinde og en mand, hvor de tildelte manden flere knytnæveslag i hovedet samt truede med kniv. De mistænkte gerningsmænd tog flere ure til en større værdi. Manden slap med skader i ansigtet og blev undersøgt af ambulancefolkene. De mistænkte røvere beskrives som:A: Mand på ca. 180 cm, slank i kropsbygning. Han var iført en sort elefanthue og mørkt tøj, samt handsker.B: Mand på ca. 180 cm, bredskuldret i kropsbygning. Han var iført en sort elefanthue, sort striktrøje med flettemønster, mørke bukser og handskerKøbenhavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Mercedes varebil sket mellem tirsdag den 13. november klokken 18.30 og onsdag den 14. november klokken 7 på Åparken i Brøndby. En rude var knust, og diverse el-værktøj var stjålet.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.Onsdag den 14. november klokken 00.06 bragte en politipatrulje en 29-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde kørekort på sig. Han erkender.En politipatrulje standsede en 22-årig polsk, mandlig bilist på Thorsvej i Glostrup onsdag den 14. november klokken 01.59. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for spirituskørsel, som han erkender.En politipatrulje kørte torsdag den 15. november klokken 15.30 til en anmeldelse om et tricktyveri på Brøndbyøster Torv i Brøndby. En mistænkt tricktyv havde henvendt sig til en 82-årig kvinde og tilbudt at hjælpe hende med at bære hendes indkøbsposer, hvor han stjal hendes taske. Den mistænkte tricktyv beskrives som: mand af dansk udseende på 28-35 år, 185 cm., almindelig kropsbygning, lys hudfarve og dansktalende.Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.En politipatrulje kørte onsdag den 14. november klokken 18.24 til en anmeldelse om et butikstyveri fra flere butikker i Glostrup Shopping Center. En centervagt havde tilbageholdt en 23-årig kvinde, idet hun havde stjålet diverse tøj, køkkenartikler og make-up fra flere forskellige butikker. Patruljen sigtede og anholdte hende for butikstyveri, som hun erkender, samt kørte hende til politigården i Albertslund.Onsdag den 14. november klokken 01.25 standsede en politipatrulje en 28-årig mandlig bilist på Vallensbæk Stationstorv. Patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han nægter.