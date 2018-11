Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns døgnrapport for uge 46

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden

BRØNDBY. Lørdag den 17. november klokken 03.45 standsede en politipatrulje en 22-årig mandlig bilist på Brøndbyøstervej i Brøndby, idet han kørte usikkert. Han blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor patruljen sigtede og anholdte ham for spirituskørsel. Flere undersøgelser førte til, at manden desuden blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, idet han var frakendt førerretten. Manden blev kørt til politigården til blodprøver og erkender begge sigtelser.

En politipatrulje kørte søndag den 18. november klokken 07.25 til en anmeldelse om spiritus- eller narkokørsel på Stationsparken i Glostrup. En vaks og opmærksom borger fik øje på en mandlig bilist som sad og sov i bilen, som holdt i tomgang i et kryds. Borgeren tog kontakt til manden, men kunne ikke få vækket ham, hvorfor han kontaktede ambulancen og politiet. Ambulancefolkene fik vækket manden, og patruljen skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden erkender delvist.