En lind strøm igennem byttehuset

Siden maj har man kunnet bytte effekter i byttehuset på Brøndby Genbrugsstation og Brøndby Kommune er godt tilfreds med starten. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Siden åbningen i maj 2018 har mere end 14.000 kg genbrugseffekter skiftet ejermænd i byttehuset på Brøndby Genbrugsstation

Af Heiner Lützen Ank

I maj åbnede det bemandede byttehus på Brøndby Genbrugsstation.

Noget tyder på, at det i den grad har ramt et behov blandt de lokale.

– Byttehuset har fået en fantastisk modtagelse hos borgerne, fordi genbrug og miljørigtig shopping rammer lige ned i den moderne tidsånd. Når vi bytter os til gode ting og sager, så sparer vi nemlig ikke alene penge. Med øget genbrug er vi også med til at spare på klimaregnskabet, siger Kathleen Kjærulff, miljøchef i Brøndby Kommune.

Direkte genbrug hitter

Byttehusets sortiment består af blandt andet nips, elektronik og småmøbler.

– Konceptet med byttehuset går i al sin enkelthed ud på, at borgerne bytter ting og sager med hinanden. Det minder om et loppemarked, men forskellen er, at alt er gratis. Man tager simpelthen gode, brugbare ting med, som man ikke længere selv bruger, og så kan man ellers bare tage de ting med hjem, som andre er kommet med, fortæller Lau, der er en af to fastansatte deltidsmedarbejdere i byttehuset.

Der er selvfølgelig en regel om, at man kun afleverer ting i byttehuset, som er for gode til at smide ud og altså i rimelig god stand.

– Vi vil godt undgå at for eksempel professionelle marskandisere, render afsted med alle de gode ting. Så derfor har vi reglen om, at man bytter til ting af nogenlunde samme værdi, som det man selv kommer med. Så man kan altså ikke komme og bytte en gammel skruetrækker til både en blender, en stiksav og et porcelænsstel til 12 personer, siger Lau.

Samarbejde på tværs

Byttehusets to faste medarbejdere får hjælp af borgere fra Job- og Aktivitetscenter Vestegnen med fysiske- og/eller psykiske funktionsnedsættelser, der er i beskyttet beskæftigelse eller del af et aktivitet- og samværstilbud.

Også elever fra Produktionshøjskolen i Brøndby, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, hjælper til i byttehuset, som en del af undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion.

Byttehuset på Brøndby Genbrugsstation har åbent tirsdag og torsdag kl. 12-16.30 og lørdag kl. 9-16.30. Udenfor åbningstiden, kan man aflevere gode ting og sager i en særlig container.