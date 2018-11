Ensretning ved Egholmskolen

Farten skal sænkes ved Egholmskolen, derfor bliver der opsat chikaner ved skolen. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. I området syd for Egholmskolen bliver ensretningen af Selsøvej og Svanholmvej permanent. Samtidig bliver der opsat chikaner på to steder på Egholmvej

Af Heiner Lützen Ank

For at få bilisterne til at sænke farten blev der i sidste uge opsat chikaner i form af pullerter, lave stolper af hårdt gummi, flere steder på Egholmvej.

Standsnings- og parkeringsforbuddet, der gælder hverdage kl. 7-9 på den sydlige side af Selsøvej mellem Egholmvej og Højstrupvej, på begge sider af Selsøvej mellem Egholmvej og Skærsøvej samt på begge sider af Egholmvej nord for Svanholmvej, bliver også gjort permanent.

Ensretningen gælder ikke for cyklister.