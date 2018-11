Fleksjobbere kommer i job

Det går godt med at hjælpe fleksjobbere i Brøndby Kommune i beskæftigelse. Det skyldes ifølge Brøndby Kommune en særlig indsats på området. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at Brøndby er blandt de kommuner, der er bedst til at få fleksjobbere i beskæftigelse

Af Heiner Lützen Ank

Jobcenter Brøndby har gennem de seneste år arbejdet med en målrettet indsats for at få kommunens cirka 350 fleksjobbere i beskæftigelse.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.

Fleksjob er en ordning for personer med nedsat arbejdsevne, og et fleksjob minder således om en almindelig ansættelse, men hvor opgaver og arbejdstid er tilpasset den enkelte fleksjobber.

Ifølge pressemeddelesen fra Brøndby Kommune, har Jobcenter Brøndby med fire medarbejdere og et tilsvarende antal eksterne aktører prioriteret at yde en ekstra indsats for at få de ledige fleksjobbere videre i job. Og samarbejdet med virksomheder både i og udenfor kommunen, har ifølge pressemeddelsen, altså ført til, at Brøndby Kommune klarer sig godt, når man kigger på en ny opgørelse foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

– Vores virksomhedsrettede indsats er krumtappen i vores beskæftigelsesindsats. Når vi har fået så flot en placering i statistikken, så skyldes det især at vores medarbejdere og samarbejdspartnere har været rigtig gode til at finde det rette match mellem arbejdsgiver og fleksjobber. Det kræver et godt blik for den enkelte fleksjobbers kompetencer med de muligheder og begrænsninger, der er hos borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan have et almindeligt fuldtidsjob, siger Bjarne Bo Larsen, jobcenterchef i Brøndby Kommune, i følge pressemeddelsen fra Brøndby Kommune.

Bjarne Bo Larsen understreger at kommunen og borgere, der er tildelt fleksjob også er godt hjulpet på vej af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne er blevet mere villige til at finde plads til en ny medarbejder, også selvom der er begrænsninger i deres arbejdsevne.

Opgørelsen, der viser hvor gode kommunerne er til at få fleksjobberne i arbejde, viser, at kun 13 kommuner har en lavere procentvis andel af ledige fleksjobbere end Brøndby.