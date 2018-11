Fodboldparter mener at dialog er svaret

Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. Efter fodbolduroligheder forrige weekend er parterne i Fair Play-samarbejdet enige: styrket dialog er vejen frem. Lokal folketingskandidat mener, at flere aspekter skal i spil

Af Heiner Lützen Ank

Sidste søndag tabte Brøndbyernes IF til FC København på hjemmebane.

Et smertefuldt nederlag, ikke mindst fordi sejrsmålet faldt til allersidst i kampen.

Efter kampen valgte en lille gruppe Brøndbytilhængere at overfalde politiet og kastede samtidig tåregas og sten mod politiet. En episode der endte med, at fem betjente kom til skade.

Uacceptabelt

Fordømmelsen var efterfølgende skarp.

Således udtalte Jesper Jørgensen, administrerende direktør i Brøndbyernes IF A/S, dagen efter:

– Derbyet blev afviklet gnidningsfrit på stadion, og derfor er vi naturligvis voldsomt skuffede over, at der i timerne efter kampen opstår optøjer ved en lokal bodega et stykke fra stadion. Det er fuldstændig uacceptabel opførsel, og vi håber, at myndighederne har held med at retsforfølge de skyldige. Vi har meddelt Københavns Vestegns Politi, at vi stiller alle de ressourcer, de måtte ønske, til rådighed, så personer der stod bag gårsdagens optøjer kan blive retsforfulgt.

En holdning Kim Christiansen, direktør for Københavns Vestegns Politi, var helt på linje med:

– Det angreb på politifolk vi i går (søndag, red.) var vidne til, er helt og aldeles uacceptabelt. Vores betjente går på arbejde for at hjælpe borgerne og for at skabe tryghed. At nogle af dem må ende arbejdsdagen på hospitalet på grund af nogle fodboldbøllers adfærd er helt uacceptabelt.

Samtidig understregede Kim Christiansen, at det var nødvendigt hurtigt at mødes i Fair Play-samarbejdet mellem Brøndbyernes IF A/S, fangrupperne Brøndby Support og Alpha Brøndby, Vestegnens Politi, og Brøndby Kommune.

Et samarbejde hvor parterne hjælper hinanden til at skabe de bedste fodboldoplevelser og hvor der ifølge planen holdes jævnlige møder.

Dialog, dialog, dialog

Det ekstraordinære møde fandt sted onsdag. Efterfølgende var parterne enige om, at øget samarbejde og dialog er vejen frem. Således sagde Kent Max Magelund (S), borgmester efterfølgende:

– Vi har alle en stor kærlighed til fodbold, og mange af os har jo også et helt særligt forhold til Brøndby, og derfor har vi også en oprigtig interesse i, at det skal være en festlig og tryg oplevelse at gå til fodbold. Når stemningen er høj og følelserne sidder lidt uden på tøjet, så bliver mindre misforståelser og mangelfuld kommunikation noget af det, der kan fyre op under uoverensstemmelser. Alle parter var enige om, at det skal vi prøve at undgå fremover.

En tryghed hvor dialog er et nøgleord ifølge Kent Max Magelund:

– Der var derfor bred enighed om, at fortsat dialog er vejen frem. Det har en god effekt, at vi er på fornavne med hinanden og har en åben og respektfuld dialog – også selvom vi ikke altid starter med at være enige. Vi har derfor aftalt, at vi fremover vil mødes to gange årligt. Politiet og fangrupperne var også enige om, at kommunikationen forsøges styrket i situationer, hvor man står overfor hinanden, så konflikter ikke trappes op, men ned.

En holdning man deler hos Københavns Vestegns Politi. Således siger politiinspektør Mogens Lauridsen, der deltog i mødet:

– Vi er glade for den mulighed for dialog mellem politi, kommune, fodboldklub og fans, som mødet gav.

Samtidig slår Mogens Lauridsen fast, at de involverede skal findes:

– Siden søndag eftermiddag har vi været i gang med at efterforske mod de voldsmænd der stod bag urolighederne efter kampen og vi har sat massivt ind på at finde frem til gerningsmændene.

Folkebladet har været i kontakt med Brøndbyernes IF A/S, der ikke har yderligere at tilføje, men bakker op om mødets konklusioner.

Flere metoder

Episoden efter kampen mod FC København skabte kraftige reaktioner i Folkebladets spalter. Således mente en læser, at man simpelthen skulle rive stadion ned for at undgå flere problemer.

Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti i Brøndby, Vallensbæk og Ishøj opfordrede i samme avis til politisk handling.

Folkebladet har bedt Niels Christian Barkholt sætte et par ord på den politiske handling, han opfordrer til.

– Det er først og fremmest en politiopgave, hvor politiet må få et stærkt efterretningsbillede af grupperingerne. Vi skal have identificeret den hårde kerne og have dem væk fra gaden, for de ødelægger noget, som mange helt almindelige danskere sætter stor pris på. De ser slagsmål som en sportsgren, hvor de får aflad for deres aggressioner. De anvender fodbolden som en legitimering af volden, hvor der aftales tid og sted for slåskampene.

Niels Christian Barkholt understreger, at der allerede bliver gjort meget fra politiets og klubbens side. Men mener alligevel, der er noget at gøre:

– Nye tiltag vil bestå i, at klubberne indgår i dialog med politi, lokalsamfund og kommunen løbende og særligt forud for kampene. Der skal fastholdes en stringent praksis med hensyn til at tildele karantæner. Men gruppen af hooligans, der som oftest står for urolighederne, lader sig ikke påvirke af trusler om karantæne, for det interesserer dem ikke. De er der kun for at slås. Deres adfærd fremmes af tilsvarende mekanismer som ved bandemedlemmer. En søgen efter sammenhold, anerkendelse og et sted at rette sine aggressioner hen. Nu og her kræves en intensiv politiindsats samt efterretningsarbejde i forhold til at opsøge grupperne, for eksempel på sociale medier.

Der skal sættes ind, mener Niels Christian Barkholt, forud for kampene:

– Det er vigtigt at sætte ind før kampene gennem et målrettet opsøgende arbejde, for eksempel ved at civilbetjente og politiagenter infiltrerer miljøer omkring hooligans for at forebygge volden og urolighederne, der følger med. Men vi skal også i gang med at bryde fødekæden til miljøerne. Gruppen skal derfor håndteres på samme vis som bander med forebyggelse og resocialisering, men det kræver en indsats og en tæt dialog mellem kommunen, politiet og klubben for at undgå, at udsatte unge havner i hooligan-grupper og mere organiseret kriminalitet. Her skal andre opsøgende medarbejdere i spil. Vi skylder borgerne, fanklubben og fodbolden nøje at planlægge frem i tiden nu og her og at gøre den indsats lige så vigtig som at lægge de akutte problemer ned.

Selvom Niels Christian Barkholt således mener, at der er yderligere tiltag at gribe til både på kort sigt og lang sigt, så er dialogen stadig et vigtigt redskab:

– Opgaven svarer til at forebygge højreekstremisme. Det er muligt at forebygge, men kun på dem, der reelt vil. Gennem dialogen mellem parterne kan politiet få et bedre efterretningsbillede af fraktionerne og så må politiet på kort sigt bortvise og vise nultolerance.