For Anja består verden af perler

Anja Takacs mener, at perleplader kan virke som en slags meditation for mange mennesker. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Anja Takacs fra Vallensbæk lever af at lave perleplader og alt kan omsættes til perler, hvis man blot kan få øje på det

Af Heiner Lützen Ank

For nogle år siden lavede et af landets større forsikringsselskaber en kampagne for en af deres forsikringstyper.

På store plakater i det offentlige rum kunne man se et foto af en perleplade med teksten: hvis du lader denne ligge fremme, er du klar til vores familieforsikring.

Underforstået: perleplader hører en bestemt livsfase til, og når det kommer til stykket, er de ikke det mest dekorative, der findes.

Men så enkel er verden ikke. I hvert fald ikke hjemme hos Anja Takacs og hendes familie i et af rækkehusene i Vallensbæk Nord.

For her må perlepladerne bestemt gerne ligge fremme. For Anja Takacs har nemlig i snart tre år levet af at lave perleplader.

– Min datter var meget fascineret af en lampe i perler. Det var op til jul, men da den var meget dyr og vi havde købt alle gaver, tænkte jeg, at det måtte jeg selv kunne lave. Så lavede jeg den, og hun blev meget glad.

Likes og opfordring

Det var imidlertid ikke kun datteren, der var tilfreds. Det samme var Anja Takacs.

– Jeg lagde det på Facebook og Instagram, hvor jeg fik mange beskeder og likes. Så lavede jeg en til, en mere pigeagtig udgave med blomster. Den blev også populær. Der var nogen, der skrev til mig, at de håbede, der kom mere. Jeg kunne godt lide den opmærksomhed, jeg fik. Så begyndte jeg at lave mere og at gå over i dyr, som jeg efterfølgende er mest kendt for.

Interessen for Anja Takacs arbejde bredte sig med tiden ud til virkeligheden udenfor sociale medier.

– Jeg fik en besked om, at det burde udgives i en bog. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle udgive bøger. Så jeg skrev pænt tilbage, at det ville jeg tænke over. Men damen, der havde henvendt sig, skrev igen en måned senere. Hun arbejdede på et forlag, Dreamlitt, og det endte med, at de udgav mine to første bøger.

Herefter meldte interessen sig fra et større forlag.

– PeoplesPress spurgte, om jeg kunne tænke mig at tale med dem. Det ville jeg sådan set gerne. Men omvendt var der noget fint i at blive hos det gamle forlag. Det var dem, der fik mig frem. Men jeg tog et møde med PeoplesPress, og det endte med, at jeg takkede ja til at samarbejde med dem.

Ser i perler

Anja Takacs har hevet mønstre, perler og plader frem i alle former, farver og størrelser.

Alt kan åbenbart omsættes i perler.

– Hvis vi for eksempel er i zoo, så har jeg lavet alle dyrene i perler i mit hoved. Jeg kigger på løven og tænker, at hvis jeg skulle lave den, så kunne jeg godt tænke mig at bruge den og den farve og at den skal sidde på den og den måde.

Anja Takacs tager en perleslange frem.

– Den her slange hang på en gren. Men det kan også være noget, jeg ser i fjernsynet. Når jeg får idéerne, skynder jeg mig at få det skrevet ned på telefonen. Så jeg, når jeg får et ledigt øjeblik, bare kan gå i gang.

Mere end perler

At leve af at lave perleplader lyder en smule eksotisk, og er det på sin vis også.

Men det er samtidig et spørgsmål om at have fokus på at drive virksomhed.

– Jeg tjener penge på bøgerne og min app. Desuden har jeg nogle gode samarbejdspartnere, blandt andet i Panduro Hobby, som jeg for eksempel laver mange events sammen med. Men også legetøjsbutikker, der hyrer mig til at komme ud og lave ting eller forskellige kommuner.

Og så er den kommende højtid også en vigtig tid på året for Anja Takacs.

– Nu kommer juletiden snart. Der er flere butikker, der sender julekataloger ud, hvor de køber små mønstre hos mig, som de trykker i kataloget, de sender ud til deres kunder.

Faktisk har det overrasket Anja Takacs, at den administrative del af at drive virksomhed, også har været interessant at dykke ned i.

– Jeg har aldrig læst virksomhedsøkonomi. Men faktisk er den del af det også sjov. Så jeg har taget onlinekurser hos Skat, og ellers har jeg en smadder dygtig revisor. Så ud over at perlerne er kommet ind i mit liv, så er der også kommet moms oveni. Men det er fint.

For alle

Juletiden er for mange forfattere tiden for at udgive nye bøger. Det samme gælder for Anja Takacs.

– Den seneste bog er en bog til de helt små. Men den kan også bruges af andre. Jeg er blevet kontaktet af forældre til handikappede børn og børn med ADHD, og fordi bogen er mere enkel og man kan sætte pladen ovenpå mønsteret, kan den også bruges, hvis man for eksempel ikke kan tælle. Der er ikke så mange afvigelser på den her måde.

I det hele taget mener Anja Takacs, at perler kan noget særligt.

– Alle kan godt lide at lave perler. Der er noget meditation ved det. Du giver ligesom slip, og så er det bare farver og mønstre. Det er lidt ligesom at lave puslespil. Men perler er sjovere end puslespil, for det skiller du ad igen og lægger ned i æsken. Men her har man et resultat, som man kan glæde sig over. Der er meditation og afslapning i det.

Siden Anja Takacs var barn har det kreative altid fyldt meget i hendes liv. Hun håber, at hun kan give dette videre til sine egen børn, men også mange andre.

– Det er fint, at børnene får lidt fri fra skærmen. At de får lov til at lave noget med deres hænder. Det er dejligt, at jeg kan bidrage til, at børns kreativitet bliver udviklet.