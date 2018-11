Foredrag om dødsbud

GLOSTRUP. Torsdag den 22. november kl. 19.00 i Glostrup Sognegård er der foredrag ved provst og tidligere feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen, der fra 1998-2008 var sognepræst i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Ulla Thorbjørn Hansen vil fortælle om sin bog, Dødsbud, om underretninger ved pludselige dødsfald. Hun vil denne aften fortælle om sit mangeårige arbejde som feltpræst og ledende beredskabspræst (herunder politikontaktpræst), som har ført til, at bogen er blevet skrevet.

Fortællingen vil blive ledsaget af fotos fra de mange år som feltpræst og glimt fra en noget anderledes hverdag i Afghanistan, hvor præstekjolen var udskiftet med uniform, og de ugentlige gudstjenester blev holdt under åben himmel eller i et telt med aircondition.