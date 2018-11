God start på futsalsæson

SPORT. Brøndby IF Futsal er kommet godt fra start i den nye sæson

Af Heiner Lützen Ank

Futsalsæsonen er startet igen, og de første to kampe har budt på to sejre til Brøndby IF Futsal.

Således blev den første kamp i sæsonen vundet sikkert med 7-1 over SBV09 fra Hvidovre.

Anden kamp i sæsonen var mod Nørrebro Futsal, og det blev en noget tættere kamp end den første. Brøndby lagde hårdt ud og efter ti minutter kom den første scoring.

Et langt hovedstød fra målmand Emil Graulund landede for fødderne af nytilkomne Malik Juhl, der scorede til 1-0.

Efter 28 minutter blev det til 2-0, da Mohammed Youssef scorede. Selvom Nørrebro Futsal minuttet efter fik reduceret til 2-1, endte det alligevel med en 2-1 sejr Brøndby IF Futsal.

Brøndby IF Futsal ligger efter de to første kampe på en delt førsteplads i Futsal Liga Øst á point med JB Gentofte og København Futsal.