Historier fra arkivet

HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

16. november 1988

Ny lokalforening i Vallensbæk

Under navnet ”Foreningen Forældre og Fødsel” har en ny lokalforening set dagens lys i Vallensbæk

vallensbæk. Baggrunden for dette er, ifølge foreningen, at mange nybagte forældre føler sig ladt noget i stikken fordi kommunen ikke har nogen sundhedsplejerske.

Foreningens aktiviteter vil bestå i månedlige debat/emne aftener, hvor aktuelle emner tages op. Det er også tanken at der med tiden skal oprettes undergrupper, som skal beskæftige sig med f.eks. allergibørn, tvillinger, efterfødselsdepressioner m.m.

Læge Jørgen Strøbeck vil deltage i debatten om børns sundhed og trivsel.

Alle er velkomne.

11. november 1998

Løvfaldsløb i rekordernes tegn

Trods finregn blev der leveret flere kanontider ved Løvfaldsløbet i søndags

BRØNDBY. Vejrguderne spillede arrangørerne et lille puds ved den tiende udgave af Løvfaldsløbet, der blev afviklet i søndags.

Meteorologerne havde lovet flot vejr om formiddagen, men den prognose gjalt i hvert fald ikke for Brøndby, hvor den fra morgenstunden af stod på finregn. Til gengæld var der ingen vind, og måske var det derfor, at det alligevel blev rekordernes dag i Løvfaldsløbet.

5 kilometer distancen blev hos herrerne vundet af Claus Bugge, der satte ny løbsrekord i tiden 15,43 minutter. Hos kvinderne blev distancen vundet af Barbera Banck i tiden 22,25.

10 kilometer ruten, der sidste år blev kontrolopmålt af Dansk Atletik Forbund, blev hos herrerne vundet af Bjarne Ajander i tiden 32,20 minutter, men løbet hos kvinderne vandtes af Katja Jørgensen i tiden 36,55 minutter. Begge tider er ny løbsrekord, efter at ruten er blevet kontrolopmålt.

12. november 2008

Til fest med Obama

Som måske den eneste dansker har Andreas Aabo fra Glostrup fået en invitation til at deltage i indsættelsen af USA’s nye præsident – Barack Obama

glostrup. Det er stort. USA og store dele af verden er i disse dage grebet af det, der er blevet kaldt Obamania. Det amerikanske præsidentvalg har denne gang været meget usædvanligt og medrivende.

Valget af Barack Obama som USA’s præsident er historisk.

I Ejby i Glostrup sidder unge Andreas Aabo med en billet til de historiske begivenheder. Han er nemlig blevet inviteret til at deltage i indsættelsesceremonien og den efterfølgende store fest den 17. januar i Washington.

– Jeg blev hamrende overrasket, da jeg fik invitationen, siger Andreas Aabo.

Han er måske den eneste dansker, der har fået sådan en invitation.

Sidste skoleår var han på et ophold i USA, hvor han gik på High School i Salt Lake City i staten Utah.

Fremtidens ledere

Han gjorde sig så godt bemærket, at han blev indstillet af sin skole til at deltage i det, der hedder Presidential Classroom, et program under den amerikanske regering, der handler om at engagere unge i politik.

Herfra kom Andreas Aabo også med i Future World Leader Sumit, hvor unger fra hele verden mødes og arbejder med politik og blandt andet danner et ungdommens FN råd.

Andreas Aabo ved endnu ikke helt hvordan, men inden sin hjemrejse fra USA i sommer modtog han invitationen til at deltage i præsidentindsættelsen.

– Jeg var ikke helt klar over, hvor stort det egentlig var. Men da jeg fortalte min værtsmor om det, begyndte hun at råbe og skrige. Hun forklarede, at mange amerikanere ville give deres højre hånd for at være med til den begivenhed. At det kunne sammenlignes med at være inviteret med til kroningen af en kongelig i Danmark, fortæller Andreas Aabo.

Spurge Fogh om lift

Andreas er i år startet på HTX i Lyngby. Han skal med, men det bliver lidt et problem af skaffe penge til turen. Familien har allerede brugt 100.000 kr. på hans ophold i USA, så han vil nu prøve at finde nogle sponsorer. Da han for nylig var til kulturnat på Christiansborg i København, mødte han statsminister Anders Fogh.

– Jeg spurgte, om jeg eventuelt kunne få et lift. Men han forklarede, at han ikke havde fået nogen invitation, fortæller Andreas Aabo.

Obama fan

Andreas Aabo er helt enig i, at Barack Obama var det rigtige valg.

– Det var helt sikkert den rigtige der vandt. Nu boede jeg i Utah, som er meget konservativt, så jeg kunne næsten ikke tro, at det ville lykkes, siger Andreas Aabo.

