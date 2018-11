Historier fra arkivet

HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

30. november 1988

Forslag til lokalplan ved Ravnager

Kommunalbestyrelsen har fremlagt stiprojektet til offentlig debat

glostrup. I 1959-61 blev ”Ravnager”, som omfatter en rækkehusbebyggelse, opført som en del af Vældegårdsparken. Adgang til denne bebyggelse sker nu ad 5 meter brede stier, og bilkørslen og parkeringen foregår på vejen Ravnager.

Formålet med lokalplanforslaget er at gøre det muligt at køre biler ind på stierne. Metoden skal, ifølge forslaget, være at ændre stierne til private fællesveje.

De fysiske betingelser for at dette kan lade sig gøre, er at bilerne kan vende i et hug inde på området. Dette forestiller man sig muligt enten ved en parkeringsplads foran husene eller i forbindelse med carporte. Der åbnes i den forbindelse mulighed for dels etablering af P-plads, dels en carport.

Har man noget at kritisere ved planen kan det oplyses, at fristen for indsigelser og ændringsforslag udløber den 18. januar 1989.

Indtil da skal beboere i de huse der er omfattet af forslaget først spørge kommunen om man må lave forandringer, som kolliderer med lokalplanforslaget.

Planen er fremlagt i 8 uger fra den 23. november til den 18. januar hos Teknisk Forvaltning, Kildevej 7, og hos Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5.

25. november 1998

Ledigheden i bund

Kun 4% er ledige i Vallensbæk Kommune. Dermed har Vallensbæk en af de laveste ledighedsprocenter i Storkøbenhavn

vallensbæk. Det går godt med beskæftigelsen i Vallensbæk Kommune.

En arbejdsmarkedsredegørelse udsendt af Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn viser, at Vallensbæk i juli måned 1998 blot havde en ledighed på 4%. Dermed ligger Vallensbæk markant under de 7,4%, som er den gennemsnitlige ledighed blandt kommunerne i Storkøbenhavn.

De 4% ledige i Vallensbæk er tilsyneladende en ret konstant størrelse, for da Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn i maj udsendte en lignende redegørelse, var ledigheden i Vallensbæk ligeledes på 4%.

Vallensbæks borgmester Kurt Hockerup glæder sig naturligvis over kommunens flotte tal.

– Det er udtryk for et målrettet arbejde i kommunen, ikke mindst fra vores erhvervs- og beskæftigelseskontors side, siger Kurt Hockerup.

– Holdningen i Vallensbæk er at hvis vi kan skaffe folk et job, så gør vi det. I den forbindelse tror jeg, at det er en stor fordel at kommunen er en overskuelig enhed, hvor vi føler os tæt på borgerne, siger Kurt Hockerup.

– 4% er en meget lav ledighedsprocent, men teoretisk set kan det da godt være, at vi kan komme ned under 3% – selv om jeg naturligvis ikke er blind for, at der altid vil være en lille gruppe, som ikke kommer i arbejde, siger Kurt Hockerup.

I Storkøbenhavn er det kun Ledøje Smørum med en ledighedsprocent på 3,1 og Værløse med 3,8% ledige, der har færre arbejdsløse end Vallensbæk.

Søllerød har nøjagtig den samme ledighed som Vallensbæk, nemlig 4%.

Både i Glostrup og Brøndby ligger ledigheden højere end i nabokommunen. Den seneste opgørelse viser således, at Glostrup har 5,5% uden arbejde, mens tallet i Brøndby er på 8,1%.

Tob

26. november 2008

Det Blå Flag skal ned

Der har været for mange bakterier i Brøndbys badevand til at kommunen kan få det Blå Flag i 2009. Kommunen leder nu efter forklaringen

BRØNDBY. Badegæsterne ved Brøndby Strand må næste år kigge langt efter det Blå Flag, der signalerer godt badevand og gode udenoms-faciliteter.

Der er i løbet af 2008 taget i alt 27 vandprøver fra Brøndby Strand. I syv tilfælde har der været overskridelse af den vejledende værdi for de såkaldte enterokokker, og i fire tilfælde overskridelser af den vejledende værdi for E.coli bakterier – heraf var den bindende værdi for E.coli overskredet en enkelt gang.

Dermed lever vandet ikke op til kravene for at få Blåt Flag.

Ærgrer sig

Borgmester Ib Terp (S) ærgrer sig over, at der ikke bliver Blåt Flag i Brøndby i 2009.

– Svagheden ved Blåt Flag er, at det fortæller, hvordan badevandet var året før. I 2008 havde vi Blåt Flag, hvor vandkvaliteten altså ikke var til det, mens vi i 2009 ikke er tildelt flaget, selvom vores badevandskvalitet til den tid forhåbentlig lever op til kravene. Men vi er oppe imod EU-bestemmelser, og de er ikke lette at rokke ved, når man er en lille kommune, siger Ib Terp.

Tob