Hjemløs og landsholdspiller: Fodbolden er et frirum

Peter Sandgreen fra Vallensbæk er udtaget til hjemløselandsholdet, der skal spille VM fra den 13. november i Mexico. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Peter Sandgreen fra Vallensbæk er udtaget til det danske hjemløselandshold, der i den kommende tid skal forsvare de danske farver ved VM i Mexico. Alt har ændret sig i Peter Sandgreens liv, men glæden ved fodbold er forblevet den samme

Af Heiner Lützen Ank

Lad os begynde med en fordom: Alle hjemløse bor på en bænk.

Og når de ikke er væltet sovende omkring, sidder de på bænken, pakket ind i gule Nettoposer, tykke jakker og en hund eller to, og tigger eller taler med sig selv.

Lad os tage en fordom mere: Alle hjemløse tænker kun på den næste øl og har ingen fornemmelse for, hvad sund kost, ernæring og hygiejne er. Hjemløse er med andre ord helt ligeglade med alle andre aspekter af livet end det konstante ønske om at blive fuld og glemme.

Og nu vi er ved det, så lad os tage en tredje fordom: Alle hjemløse sidder fast i de økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer de er født ind i. For de orker nemlig ikke at gøre noget ved det. Når det kommer til stykket, er de nemlig alle en flok nasserøve.

Tag så et kig på Peter Sandgreen, som du ser på billedet her på siden. For Peter Sandgreen er nemlig også hjemløs.

Og Peter Sandgreen har været i så store personlige problemer, at han flere gange har tænkt på at tage sit eget liv.

Ligesom han har haft så massive misbrugsproblemer, at de i flere år styrede hans liv totalt og sendte ham i fængsel, fordi der konstant skulle skaffes hurtige penge til det næste fix eller den næste bane.

Og så har Sandgreen i længere perioder af sit liv levet på hjemløseherberger og botilbud.

Men samtidig er Peter Sandgreen, hjemløse Sandgreen, den eneste Vallensbækborger, der for tiden kan prale med, at han er udtaget til et dansk fodboldlandshold.

Sandgreen er nemlig udtaget til hjemløselandsholdet, der fra den 13. november skal forsvare de danske farver ved VM i hjemløsefodbold i Mexico.

Drømmen om Brøndby

Så ja, Sandgreen er hjemløs. Men han er samtidig så meget mere end det.

Han er nemlig, når alle fordomme, historier og problemer er skåret væk, en typisk Vestegnsdreng, der livet igennem har spillet fodbold og som så mange andre har drømt om en dag at tage den rød-hvide dragt på og repræsentere Danmark.

En drøm han kun er dage fra at realisere. Selvom vejen dertil har været lang, snoet og stormfuld.

– Jeg har spillet fodbold, siden jeg var fem. Det har været det sted, hvor jeg har haft et frirum for alle de problemer, jeg har kæmpet med. Da jeg var en lille dreng, drømte jeg om at blive professionel for Brøndby eller Liverpool.

Følte sig anderledes

Sandgreen på 25 er født og opvokset i Vallensbæk, og kommer fra det, han selv kalder en helt almindelig familie.

Selvom han i dag bor på hjemløseherberg udenfor Vallensbæk, er Vallensbæk stadig hans hjemkommune og det sted, han håber snart at kunne vende tilbage til sammen med sin kæreste.

At Sandgreen endte som hjemløs, kriminel og tidligere misbruger er der ingen enkel forklaring på.

Det hele begyndte dog nok for knap tyve år siden i skolen i Vallensbæk:

– De andre drømte om at blive læge eller bankmand, men jeg var ordblind og tænkte på mig selv som forkert.

En selvopfattelse, der fik uheldige konsekvenser:

– Siden da udviklede det sig bare. Jeg vidste godt, at jeg var ordblind og jeg kom også på ordblindeskole, som gav en vis portion selvværd. Men jeg sammenlignede mig alligevel hele tiden med de andre. Jeg startede som 13-årig med at ryge hash og så fulgte en masse kriminalitet.

Selvom Sandgreens problemer altså i høj grad skal ses i relation til andre, peger pilen dog samtidig også i en anden retning.

– Det hele har handlet om mig selv, at jeg ikke har accepteret mig selv, som den jeg er. Jeg har altid været i lære, samtidig med, at jeg har lavet, det jeg har. Så jeg har altid haft en fod i hver sin lejr, men har ikke færdiggjort en uddannelse på grund af misbrug.

Alt det forkerte

Herefter fulgte ti turbulente år, hvor Sandgreens liv var noget rod. I bogstavligste forstand.

På den ene side forsøgte Peter Sandgreen nemlig at opretholde et almindeligt liv med uddannelse, familie og venner. Men havde samtidig et misbrug af narkotiske stoffer og alkohol, der var så massivt, at han var nødt til at bruge mere og mere tid på at lave hurtige penge.

– Der er ikke det, jeg ikke har lavet. Jeg har domme for alt fra tyveri og indbrud, til salg af stoffer og vold. Men til sidst ramte jeg bunden. Mit misbrug blev hårdere og hårdere, og jeg orkede mere. Jeg orkede ikke livet, vejede 65 kilo og var psykisk helt smadret.

Bunden og begyndelsen

Peter Sandgreen ramte bunden den 24. marts 2016, en dato han har tatoveret på sin krop. For sammenstødet med bunden, blev nemlig samtidig begyndelsen på resten af livet.

– Jeg har været igennem flere afvænninger, men det var først denne gang, det virkede. Jeg blev hentet af nogle venner, der tog mig med til Kongens Ø (behandlingstilbud, red.) og sagde, at jeg ikke måtte forlade stedet, før jeg var kommet ud af mit misbrug. Siden har jeg ikke set mig tilbage.

Noget der er lettere at forholde sig til i dag end det var, da det hele først skulle til at begynde.

– Jeg var bange, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Normalt har jeg kunnet råbe eller slå. At skulle vise følelser eller fortælle, hvordan man har det, var skræmmende. Men det var godt at være sammen med andre, der kæmpede med de samme problemer.

Samtidig fik Peter Sandgreen al den opbakning, han havde brug for.

– Jeg havde gode personer omkring mig og en mor, der støttede mig. Hun har stået model til meget, men har altid hjulpet mig, også selvom jeg ikke har været den bedste søn.

Holdt fast i fodbold

Den 24. marts er en afgørende dag i Peter Sandgreens liv. Der er en tid før og en tid efter.

Men selvom hans liv således har ændret sig radikalt, er der dog én ting, der er forblevet det samme.

– Fodbolden er noget af det eneste, jeg har holdt fast i igennem alle årene. Tidligere, hvor jeg havde en masse rod og lort i mit liv, var de par timer, jeg spillede fodbold på forskellige hold, det eneste sted, jeg kunne lægge det hele på hylden. Det var det eneste tidspunkt, hvor jeg var rigtig glad og hvor jeg kunne holde mig clean.

Og fodboldglæden er intakt.

– Fodbold har været en stærk kraft for mig og har også enorm betydning i mit nye liv. Jeg har stadig problemer, for alt løser sig ikke efter to år. Men det hjælper mig og jeg elsker det. Der er plads til alle mennesker og vi kan hjælpe hinanden på holdet. Mange af os har nogle af de samme problemer at slås med.

Vise et andet billede

Lad os slutte med et faktum: At tale om alle hjemløse er en fejl. For også hjemløse er unikke, selvstændige mennesker, der alle har deres egen individuelle og værdifulde historie.

Lad os tage et faktum mere: Det er ikke alle hjemløse, faktisk langt de færreste, der lever op til det klassiske og forfejlede billede af en hjemløs som en, der er groet fast på en bænk.

Og når vi nu er ved det, så lad os tage et tredje faktum:

– Hjemløse kan, som alle andre, flytte sig. Hvis omstændighederne er de rette, og der er hjælp og opbakning at hente.

Tag nu et kig på Peter Sandgreen. Luk øjnene og forestil dig, at du løber ind på et fyldt Brøndby Stadion eller i Parken for første gang i dit liv.

En skræmmende, men tillokkende tanke for alle os, der som lille dreng eller pige drømte om netop det. Men som snublede på vejen eller blev optaget af noget andet.

Men i modsætning til alle os, så vil mennesket, fodboldspilleren og den hjemløse Peter Sandgreen, om et par dage tage den rød-hvide trøje på og løbe på banen.

Fordi han havde det, det kræver at blive landsholdsspiller: talentet, viljen og støtten.

– Det er noget, man drømmer om som lille, at repræsentere sit land. Men så ryger drømmene. Når man så bliver ringet op og spurgt, om man vil være med, så bliver man da stolt. Jeg har forklaret min historie mange gange, og folk får naturligvis en bedre forståelse af, at den hjemløse ikke bare er ham, der ligger på Christianshavn eller på Hovedbanegården. At der også er andre former for hjemløshed.

Fakta

• Hjemløselandsholdet hører under Ombold, en organisation, der arbejder for at skabe fællesskaber for udsatte og hjemløse igennem fodbold.

• Spillerne på hjemløselandsholdet er enten hjemløse eller har et misbrug.

• De skal have været hjemløse inden for det seneste år eller have været i misbrugsbehandling inden for de seneste to år.

• Spillerne skal være dygtige til fodbold og bliver udtaget på fodboldkompetencer. Og de skal være klar til at blive løftet af det, fodbolden og fællesskabet kan.

• Der er cirka 1.200 spillere i Ombold-regi i Danmark.

• Otte spillere bliver udtaget til landsholdet.

• Peter Sandgreen har fået fuldtidsarbejde på sit gamle behandlinghjem, Kongens Ø.