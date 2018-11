Hvad har Torben Jensen på hjertet?

DEBAT. Af Marlene Frandsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre

Som en anden Donald Trump påstår Torben Jensen som svar på mit læserbrev i folkebladet den 6. november, at underleverandører ikke har et kædeansvar i de arbejdsklausuler, som vi i enighed i kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 og igen i 2017.

Tillad mig, at gøre opmærksom på, at kædeansvar og social dumping ikke er virkelige definerede ord/begreber. Det er ord, der ikke referer til noget i juraen. Det gør til gengæld, Glostrup Kommunes standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser som alle leverandører til Glostrup Kommune skal underskrive, og som er offentlig tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Læser man §14 i standardbetingelserne, henvises der her til ILO 94, der sikrer ordentlig løn og arbejdsvilkår gældende for såvel kommunens leverandører som disses underleverandører. Vi har således allerede ”kædeansvar” og et regulativ mod ”social dumping”. Så om det er varm luft, fake news eller om Torben Jensen ikke forstår eller blot ikke vil forstå, så er det ganske enkelt ikke korrekt, og man undres over formandens postulater.

Venstre ønsker et aktivt erhvervsliv i kommunen. Derfor har vi bl.a. ansat en erhvervschef og taget initiativ til at afholde en erhvervskonference hvert år. Men vi ønsker også et erhvervsliv, hvor der er fair konkurrence, uanset om man er erhvervsdrivende i Glostrup eller Hvidovre. Derfor er vi i Venstre også stolte af den indkøbspolitik, som vi har ført ud i livet.

Så kære Torben Jensen, når nu din mærkesag allerede er vedtaget, hvad har du så på hjertet?