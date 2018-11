Kamp mod madspild og hjælp til fattige går hånd i hånd

Jeanett Agerup Præst er initiativtager til lokalafdelingen af Chrispys hjælpende hænder, der vil stoppe madspild og hjælpe økonomisk trængte familier. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Nyt frivilligt tiltag i Vallensbæk skal mindske madspild og samtidig hjælpe økonomisk trængte mennesker

Af Heiner Lützen Ank

Det er faktisk et win-win tiltag, Jeanett Agerup Præst har stillet sig i spidsen for.

Hun vil igennem en lokalafdeling af organisationen Chrispys hjælpende hænder nemlig på én og samme tid mindske madspild og hjælpe mennesker, der er økonomisk trængte.

Ud fra den simple model at indsamle madvarer, hvor sidste salgsdato er udløbet, og dele det ud til mennesker, der ikke har råd til at købe mad.

– Der er rigtig mange i Vallensbæk, der har brug for hjælp. Der er nemlig flere, der er ramt af kontanthjælpsloftet og som har brug for hjælp. Dem håber vi at kunne række en hjælpende hånd, fortæller Jeanett Agerup Præst.

Hjælpen til lokale, der er i økonomisk nød er imidlertid kun den ene del af det nye projekt.

For samtidig skal initiativet mindske madspil, fortæller Jeanett Agerup Præst:

– Vi har kontakt til en række lokale dagligvarebutikker, herunder flere Rema1000 butikker og to 7-Eleven butikker, der giver os det mad, hvor salgsdatoen er overskredet, men som stadig kan bruges.

Mangler lokale

Selvom et initiativ som Chrispys hjælpende hænder per definition er godt, er der imidlertid også nogle formelle ting, der skal være på plads. Noget Jeanett Agerup Præst er meget opmærksom på:

– Vi er blevet fødevaregodkendte, men mangler stadig frysere, hvor vi kan opbevare maden. Derfor må vi indtil videre køre maden til Vordingborg, hvor vi har mulighed for at opbevare det forsvarligt. Men målet er naturligvis hurtigst muligt ikke at skulle transportere det så langt.

Det kræver dog også et sted, hvor fryserne kan stå, tilføjer Jeanett Agerup Præst:

– Vi har været i kontakt med Vallensbæk Kommune, der sådan set gerne vil hjælpe os, men ikke har mulighed for at stille et lokale til rådighed lige nu. Det kommer forhåbentlig på længere sigt.

Julen trænger sig på

Den kommende højtid gør ekstra ondt hos mange økonomisk trængte familier, fordi det i julen bliver udstillet, at de ikke har de samme mulighed som andre. Noget Jeanett Agerup Præst imidlertid også forsøger at afhjælpe.

– Vi er i gang med at samle ind til julekurves, om vi så vil dele ud her i Vallensbæk. Jeg håber, der er nogen, der har lyst til at støtte. Det er der heldigvis, for vi har netop fået 2.000 kr. af et lokalt IT-firma. Det er bare super.

På Chrispys hjælpende hænders Facebookside kan man læse mere om projektet