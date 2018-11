Klar til finalestævne på hjemmebane

Mette Breuning (tv) blev kampens spiller, da Brøndby Volleyball Klub sidste mandag vandt over VK Vestsjælland. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Brøndby Volleyball Klub spillede sig sidste mandag i final-4 stævnet, hvor årets pokalvinder skal findes. Stævnet spilles i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

To vigtige kampe har ugen budt på for Brøndby Volleyball Klub.

Sidste mandag spillede holdet sig således frem til final-4 i landspokalen, ved i kvartfinalen på hjemmebane at besejre VK Vestsjælland med 3-0.

Brøndby stillede op til kvartfinalen som storfavoritter, og der blev til fulde levet op til favoritværdigheden, da sejren lød på 25-14, 25-21, 25-11.

Final-4 afvikles i Brøndby Hallen 14. til 15. december. Her skal Brøndby om fredagen møde enten Fortuna Odense eller Elite Volley Aarhus, og i tilfælde af sejr, spilles der pokalfinale om lørdagen.

Fik svenske klø

Tre dage senere, torsdag, var Brøndby Volleyball Klub igen i kamp. Denne gang mod det svenske tophold Engelholm i Øresundsligaen.

Og her var modstanden af en hel anden kaliber. De svenske mestre fra Engelholm er ubesejret i elleve kampe i den hjemlige liga og deres to amerikanske kantangribere ligger henholdsvis nummer 1 og 2 på ranglisten over vundne angreb.

Disse to angribere havde Brøndby umådeligt svært ved at få styr på og det var da også de to spillere der tilsammen scorede 31 ud af Engelholms 38 smashpoint.

På egen side havde Brøndby mere svært end normalt ved at få styr på servemodtagningen og det satte sit kraftige aftryk på angrebet, hvor der blev vundet alt for lidt til at der kunne holdes trit med den svenske power.

Den manglende kvalitet i modtagningerne begrænsede ligeledes mulighederne for at udnytte det hurtige centerangreb.

Brøndby tabte således kampen 17-25, 18-25, 18-25.

Næste opgave for Brøndby er på torsdag, hvor holdet skal til Gentofte.