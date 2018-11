Klubmesterskaber i rideklubben

Den 11. november blev der kåret nye klubmestre i dressur i Sportsrideklubben Vallensbæk. Camilla Mortensen (i midten) blev klubmester for ponyer med Vigerous Rekless. Foto: Sportsrideklubben Vallensbæk

SPORT. For nylig afholdt Sportsrideklubben Vallensbæk klubmesterskaber i dressur. Det blev til en weekend med masser af flot ridning

Af Heiner Lützen Ank

Søndag den 11. november kunne Sportsrideklubben Vallensbæk hylde de nye klubmestre i dressur 2018. Klubmesterskabet afholdes hvert år, sædvanligvis i november måned og rides over to dage. Resultatet fra første dag lægges sammen med resultatet fra anden dag.

Det er den ekvipage, der sammenlagt for de to dage har højest point, som bliver klubmester.

Klubmester for hest blev Natasja Arndt på Vilard’s Sunboyair. Klubmester for pony blev Camilla Mortensen på Vigerous Rekless. Klubmester for rideskolen: Sarah M.R. Svenne på Prins.