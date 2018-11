Lort i ungdomsklubben

DEBAT. Af Aldin Hamzic, Søholtparken. nr 14, Brøndby Strand

Som formand nede fra ungdomsklubben Studiet i Brøndby Strand har jeg valgt at skrive til jer vedrørende en sag, som I nok ikke kommer til at tro på, hvor urealistisk det er. Der er bogstavelig talt lort på væggen og gulvet i to af rummene, som er blevet aflåst.

Det skete på grund af, at faldstammen, som kommer oppe fra skolen af, er flækket, og det medfulgte, at der blev sprøjtet lort ud over det hele.

Det har så været der i fem måneder cirka, det er jo helt uacceptabelt.

Jeg spurgte lederen. Han sagde, at det står kommunen for, og at vi medarbejdere ikke må røre det. Men mærkelig nok har kommunen ikke gjort noget ved det.

Klubben er fyldt med unge, der kommer ned for at hygge sig. Man kan blive lidt bekymret for bakterier, og man kan lugte det en gang i mellem. Ja, jeg skriver så, fordi jeg undrer mig over, om det kan være rigtigt, at man skal vente i seks måneder for at får fikset noget, der kunne have blevet fikset en uge efter det skete.