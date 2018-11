Lunger i alle aldre blev tjekket

I onsdags, på Lungedagen, kunne man få målt sine lungers funktionsevne på Glostrup Hospital. Der blev i alt foretaget 170 målinger. Foto: Medicinsk Afdeling, Glostrup

GLOSTRUP. Unge og gamle fik målt lungefunktionen på Glostrup Hospital i anledning af Lungedagen i onsdags

Af Heiner Lützen Ank

Har du længerevarende hoste, åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning? Så er det en god idé at få tjekket lungerne, da det kan være tegn på lungesygdom.

Sådan lød opfordringen til borgere i Glostrup og omegn i anledning af Lungedagen den 21. november.

Mange borgere og ansatte valgte derfor at lægge vejen forbi forhallen på hospitalet, hvor sygeplejersker fra Medicinsk Afdeling lavede i alt 170 lungefunktionsmålinger på ansatte og borgere.

De fremmødte havde forskellige årsager til, at de ønskede at få målt deres lungefunktion, fortæller sygeplejerske Laila Malm:

”Nogle havde hostet i kortere eller længere tid, havde øget slimproduktion eller tiltagende åndenød. Andre havde misset deres tid hos deres praktiserende læge, mens andre igen blot var nysgerrige på, hvordan deres lungestatus var. Der var også flere, der havde spørgsmål til deres lungemedicin samt hvordan medicinen skulle tages korrekt.

De fremmødte havde også mulighed for at tale med en medarbejder om rygestop og om hvilke muligheder der er for at få hjælp til dette. Desuden kiggede en lokal skoleklasse med elever på 10-12 år forbi og prøvede at puste i spirometeret, fordi de i klassen arbejder med kroppen.

Ud af de 170 lungefunktionsmålinger blev i alt 19 personer opfordret til at tage kontakt til deres egen læge for at bliver videre undersøgt på grund af tegn på KOL eller astma.