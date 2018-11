Manglende indsigt eller uvidenhed?

DEBAT. Af Marlene Frandsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre

I Folkebladet den 30. oktober kan man læse, at formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Torben Jensen (S) mener, at partierne i kommunalbestyrelsen er uenige i, at der skal være kædeansvar på de opgaver, som Glostrup Kommune udbyder.

Selv om Torben Jensen kun har siddet i Kommunalbestyrelsen i ni måneder, ligesom jeg selv, vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at en enig kommunalbestyrelse, altså også Socialdemokratiet den 11. september 2013 har besluttet at følge det regelsæt, som Københavns Kommune har vedtaget vedrørende, sociale og etiske hensyn ved indkøb, herunder anlægsarbejder. Disse arbejdsklausuler til sikring mod social dumping har også et afsnit om underleverandørers ansvar og overholdelse af ILO konventionen nr. 94. vedr. overenskomster.

Ovenstående er faktisk også nævnt på flere møder, hvor Torben Jensen og undertegnede selv har deltaget. Men vi har åbenbart talt for døve øre. Derudover undres jeg over, at det røde flertal i budget 2019 ikke har afsat midler til en ekstern kontrollant til at gennemgå kontrakterne, som kommunen indgår, ligesom man har i Aarhus, Aalborg, Roskilde og Hvidovre. Torben Jensen understreger heldigvis, at der ikke vil ske store revolutioner lige nu på hans område.

Det er jeg glad for, for det har faktisk kørt ret godt, imens Venstre og Dansk Folkeparti har haft formandsstolen i udvalget. Vi lytter nemlig, når vi får fortalt, at Kommunen allerede har de aftaler, som Torben Jensen efterspørger, og vi opfinder ikke luftkasteller for at få spalteplads og taletid i Folkebladet.