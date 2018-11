Ny bestyrelse for de unge konservative

Simon Bøtkjær Nielsen (th) er ny formand for Konservativ Ungdom i Vallensbæk. Han afløser Pelle Grønskov Petersen. Foto: Konservativ Ungdom

VALLENSBÆK. Der er netop holdt ekstraordinær generalforsamling i Vallensbæk Konservative Ungdom, hvor en ny bestyrelse er valgt

Af Heiner Lützen Ank

Vallensbæk Konservative Ungdom har de seneste år ligget i dvale, men en ny bestyrelse, valgt på den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling, skal skabe nyt liv i foreningen.

I spidsen for den nye bestyrelse står Simon Bøtkjær Nielsen, som til daglig går i 2.g på Niels Brock inde i København.

Næstformand er Tenna Kvist fra Albertslund.

Ifølge den nye formand skal der være fokus på flere ting fremover.

– Det er klart, at politikken er en stor del af et medlemskab. Men der er også masser af sociale arrangementer som for eksempel foredrag, konferencer og fester. Det, tror jeg, for alvor er noget af det, der trækker de unge til.

Planen er, at Konservativ Ungdom løbende vil møde op på gymnasierne for at tale med så mange unge som muligt.

Foruden valget til formand og næstformand blev Magnus Von Dreiager, Benjamin Kristensen, Stanislas Salavert, Pelle Grønskov Petersen og Signe Grønskov Petersen valgt til den nye bestyrelse.