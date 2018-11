Nye initiativer på vej mod fodboldvold

Politikerne på Christiansborg diskuterer netop nu en række initiativer, der skal bekæmpe fodboldvold. Mattias Tesfaye (S) håber, det vil øge trygheden på stadion. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. På Christiansborg forhandler man initiativer mod fodboldvold. Det lokale folketingsmedlem Mattias Tesfaye håber, det vil hjælpe

Af Heiner Lützen Ank

De fleste i Brøndby lægger mærke til det, når Brøndbyernes IF spiller hjemmekamp i Superligaen mod FC København.

Det kan ganske enkelt mærkes over hele byen. Sidst de to hold stod overfor hinanden på Brøndby Stadion var søndag den 4. november. En kamp Brøndby tabte 0-1, og hvor der efterfølgende opstod ballade, da en lille gruppe Brøndbytilhængere overfaldt politiet.

En episode, der affødte stærke reaktioner fra flere kanter, også fra politisk side. Således skrev Niels Christian Barkholt, lokal kandidat til Folketinget for Socialistisk Folkeparti, ugen efter i et læserbrev i Folkebladet, at det var nødvendig med politisk handling, ligesom han mente, det kunne være nødvendigt med nye tiltag i kampen mod uromagerne.

Da Folkebladet ugen efter bad Niels Christian Barkholt uddybe sit synspunkt sagde han blandt andet:

– Det er først og fremmest en politiopgave, hvor politiet må få et stærkt efterretningsbillede af grupperingerne. Vi skal have identificeret den hårde kerne og have dem væk fra gaden, for de ødelægger noget, som mange helt almindelige danskere sætter stor pris på. De ser slagsmål som en sportsgren, hvor de får aflad for deres aggressioner. De anvender fodbolden som en legitimering af volden, hvor der aftales tid og sted for slåskampene.

Skal bakke op

Et synspunkt der vinder genklang hos en anden lokal politiker, Mattias Tesfaye, valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen og tilskuer til kampen den 4. november.

– Det er ikke kun i Brøndby, der er de her problemer. De seneste år har vi også set det i for eksempel Herning og andre byer, hvor det ikke tidligere er sket. Det er udtryk for, at der på landsplan er ved at udvikle sig en kultur omkring fodbold, hvor personer, der godt kan lide vold, og som er mindre interesserede i fodbold, viser sig.

I denne øgede udbredelse af fodboldvolden, kan Brøndby, ifølge Mattias Tesfaye, forhåbentlig atter engang være et fyrtårn.

– Det vigtigste i kampen mod dette er dialogen, som borgmesteren og politikerne her i Brøndby også siger. Vores opgave på Christiansborg er så at understøtte dette.

Fem initiativer

At politikerne på Christiansborg har fået øje på problemerne understreges af, at folketingspolitikerne, uafhængigt af uroligheder i Brøndby, i ugen efter episoden tog hul på at forhandle fem initiativer, som justitsministeren fremlagde i august.

De fem initiativer er lettere adgang til karantæne ved maskering, forlænget karantæne i alvorlige tilfælde, højere straf for overtrædelse af generelle karantæner, krav om konkrete beredskabsplaner og et nyt dialogforum.

Mattias Tesfaye ser flere gode perspektiver i de fem initiativer.

– En af de ting, vi diskuterer, er maskeringforbud på stadion, hvor vi i praksis ikke håndhæver forbuddet. Men politiets erfaring er, at når folk begynder at maskere sig, så sker der noget. Det er således ofte første skridt mod ballade. Diskussionen er, hvordan man håndhæver det her i praksis på et fodboldstadion, hvor der måske samtidig er en fodboldkamp i gang. Vi kan jo ikke have politiet til at rende rundt på tribunerne og hive enkeltpersoner ud. Men når nogen, ligesom maskerer sig og gør klar til kamp, så kan man godt gribe ind.

Et andet element, der skal ses på under forhandlingerne er karantænereglerne.

– Man kan i dag godt få karantæne for at komme ind på et fodboldstadion, hvor man, hvis man alligevel kommer ind, kan få en ret voldsom straf. Det fungerer nogenlunde, lidt præventivt. Det kan de fleste forstå, men vi diskuterer, om vi skal have nogle længere karantæneperioder.

Også udenfor stadion

Ifølge Mattias Tesfaye er hans parti imidlertid villig til at gå længere, end der er lagt op til med de fem initiativer fra justitsministeren.

Socialdemokratiet mener nemlig, at man også skal se på episoder uden for stadion.

– Hvis man nu for eksempel tager Brøndby Stadion, så forestiller vi os, at det ikke kun er overtrædelser på stadion, men også overtrædelser udenfor stadion, der skal straffes. Måske ikke i hele Brøndby Kommune, men hvis man befinder sig på Park Allé eller på Brøndbyvester Boulevard, så vil man blive straffet, som om, det foregik på stadion. En slags fodboldzone, og det er de skærpede straframmer,d er gælder, når du bevæger dig herind.

På samme måde, siger Mattias Tesfaye, at karantæneperioden, der måtte følge en straf, ikke kun skal gælde på stadion:

– Karantæneperioden skal også håndhæves i et område omkring stadion. Det er vi dog ikke enige om på Christiansborg. Men for os er det vigtigt, at man ikke kan cirkulere omkring stadion og lave ballade. Det er måske ikke så stort et problem i Brøndby som andre steder i landet.

Redskab eller ressourcer

Mattias Tesfaye medgiver, at uanset hvordan resultatet af forhandlingerne bliver, så kan det føre til endnu større arbejdspres på politiet.

– Politiet er i en presset situation. Jeg har lige besøgt Københavns Vestegns Politi for at tale om ressourcer. Men hvis man nu tager kampen mod FC København, så var der jo masser af politi til stede udenfor stadion, hvor de sidder i bilerne og venter på, at det går galt. På den måde er det ikke nødvendigvis et spørgsmål om flere ressourcer, men måske mere et spørgsmål om at give dem de redskaber, der skal til.

Mattias Tesfaye forventer, at forhandlingerne er afsluttet før jul