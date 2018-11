På kram med Brøndby

Noget af det centrale i Ammas mission er, at hun uddeler knus til alle. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I slutningen af oktober besøgte den indiske spirituelle leder og velgører Amma, Brøndby Hallen. For at inspirere tusindvis af tilhængere og for at dele knus ud. Et knus, der i den grad kan mærkes, mente flere deltagere

Af Heiner Lützen Ank

– Jeg ved ikke, hvad det var, men hun satte noget i gang i mig, at jeg kan gøre noget, der er bedre for mig selv, så jeg kan gøre noget, der er bedre for verden.

Anne Baatrup en kvinde i midten af 30’erne, oprindelig uddannet civilingeniør, men nu med drømmen om at starte sin egen virksomhed med fokus på healing, astrologi og psykoterapi, taler klart og tydeligt. Som en, der hver gang hun fortæller sin historie, selv lytter til den på ny.

For et par år siden tog Anne Baatrup til Sydindien, fordi hun ville gennemføre en kur.

Selvom Anne Baatrup tidligere havde hørt om Sri Mata Amritanandayi, af sine tilhængere blot kaldet Amma, var det alligevel tilfældigt, at det blev i Ammas asram, et slags refugium, Anne Baatrup slog sig ned.

– Jeg har dyrket yoga i mange år, så jeg tænkte, det kunne være ekstra interessant at bo i en asram og at der var en guru. Jeg glædede mig til at møde hende, men mere var der ikke i det for mig. Jeg havde ikke regnet med, at hun skulle ramme mig, som hun kom til.

Her, midt i blandingen af et kurophold og en badeferie, skete der nemlig noget for Anne Baatrup, der ændrede hendes liv.

Noget der også har ændret livet, eller i hvert fald givet det helt nye dimensioner, for millioner af andre mennesker. Anne Baatrup fik et knus af Amma.

– En klokke begyndte at ringe, og én råber til mig: Anne, Anne, skynd dig ind i templet. Amma giver spontant kram. Jeg løb alt, hvad jeg kunne og stillede mig i køen. Da jeg stod foran hende, slog jeg mine hænder sammen og sagde Amma. Jeg har aldrig været religiøs, så jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg er opdraget i naturvidenskaben, så jeg kan ikke forklare, hvad det er. Det gik lynhurtigt og var meget intenst. Jeg kom til at græde.

Anne Baatrup fortæller og lytter.

– Jeg kan stadig ikke helt beskrive hvorfor. Det er en følelse, der kommer indefra. En meget stærk og rørende følelse. Det er sådan en vanvittig glæde, så jeg næsten får gåsehud, når jeg taler om det nu. Amma kan ikke forklares heroppe.

Anne Baatrup peger på sit hoved.

Indien i Brøndby Hallen

Det er tirsdag den 23. oktober. Anne Baatrup har slået sig ned i et lille lokale i kælderen i Brøndby Hallen.

I hallen over hende, på det gulv, hvor der normalt bliver afholdt store sportsstævner, messer og udstillinger, har tusindvis af mennesker forsamlet sig. Nogle har slået sig ned på lange rækker af stole midt i hallen. Andre går rundt til boderne med mad, bøger og tøj, alt har det relation til Amma. Enten fordi det er bøger, der fortæller om hendes liv og hendes visdomsord, eller mad, der bliver solgt for at samle penge ind til det verdensomspændende udviklingsarbejde, der også er en del af Ammas aktiviteter.

Når døren går op bag Anne Baatrup, siver lyden af rytmisk sang og musik ind og for et kort øjeblik, kan man godt forestille sig at være i en asram i Sydindien.

De fleste af de tilstedeværende oppe i hallen kan fortælle en historie som Anne Baatrups. Om det første eller rækken af knus, de har fået af Amma, eller forventningen om, at stor og uforklarlig glæde vil fylde dem, når de i løbet af i dag eller i morgen får et knus af Amma.

Et knus der ændrer alt

Amma er født i Sydindien i 1953. Selvom hun kom fra en fattig familie, begyndte hun som barn at hjælpe andre fattige familier med mad og gaver og begyndte samtidig at omfavne, altså at give et knus til andre mennesker, for at beskytte dem i deres sorg og lidelse.

Langsomt voksende Ammas ry og i 1981, i takt med at de første disciple begyndte at tilslutte sig Amma, blev en organisation, der omsætter hendes lære til velgørenhed og spirituelle aktiviteter grundlagt. En organisation, der siden er blevet verdensomspændende. Samtidig har Amma rejst over hele verden for at udbrede sin lære og sit budskab.

I løbet af årene har Amma modtaget en lang priser og udmærkelser og bliver af verdenssamfundet opfattet som en religiøs eller åndelig leder på niveau med Dalai Lama eller paven.

Men spørgsmålet er, hvad det er, Amma kan? Hvorfor er det tusindvis af mennesker i de kommende dage vil samles her i Brøndby Hallen, ligesom millionvis har gjort det verden over igennem snart fire årtier.

For ganske vist har Amma opnået imponerende resultater ved at få opført hospitaler og universiteter, og naturligvis afføder det respekt, at millioner af mennesker verden over anser hende for at være en guru eller spirituel vejleder, ligesom det er imponerende at verdens ledere lytter til hende, når store internationale problemer skal diskuteres.

Men det virkelig imponerende er, at alle disse fortællinger og fortjenester fører hen til et helt bestemt aspekt af Ammas virke, nemlig at hun giver et knus, en umiddelbar hel almindelig omfavnelse, til alle, der ønsker det.

Et knus mange gerne rejser tusindvis af kilometer for at få og gerne venter dage og uger på at mærke.

Et knus Anne Baatrup også beskriver som noget helt særligt.

– Det første knus var noget særligt. Fordi det var første gang, men jeg får noget med hver gang. Det er som om, der bliver sået et nyt frø i mig hver gang. Det er noget nyt, jeg bliver bevidst om, som jeg ikke tidligere har været bevidst om.

Konkret kærlighed

Efter det første knus, Anna Baatrup fik af Amma, er hun begyndt at se anderledes på tilværelsen:

– Jeg er blevet meget mere rolig. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg følger mit hjerte, så skal jeg nok komme derhen, hvor det næste skridt på min rejse er. Det gælder om at lægge skæbnen i sit hjerte og følge det, fremfor for eksempel at følge en tiårs plan på arbejde.

Et ændret livssyn der kan føres tilbage til det første knus, Anne Baatrup fik af Amma, men også har rod i det, knuset er et udtryk for, nemlig kærlighed:

– Kærlighed er ikke et abstrakt begreb, det er noget, der skal gøres. Det er derfor, hun omfavner og laver hjælpearbejde. Hun er så meget på handling. Andre religioner siger det samme. Men Amma var den første, jeg hørte sige det, så jeg har ikke haft brug for at gå andre steder hen. Hun giver mig alle svarene, uanset hvad jeg har haft af spørgsmål.

Særlig arrangement

I løbet af de to dage, arrangementet varer, vil der være både meditation og taler af Amma.

Men det meste af tiden vil fokus være på de knus Amma uddeler på scenen, og hvor alle kan være med, efter de har sikret sig en billet. Selvom der i programmet er et sluttidspunkt, bliver der krammet, til den sidste i køen har fået sit knus.

Ammas besøg i Brøndby er en del af en større Europatour og de lokale arrangører fremhæver gang på gang, at Ammabesøget i Danmark og i Brøndby er noget særligt.

Men de er ikke ene om, at mene dette. Det samme gør Carsten Boje Larsen, direktør i Brøndby Hallen.

Her tirsdag formiddag står han og kigger ud over menneskemylderet og glæder sig.

– Det er en særlig begivenhed, som vi er glade for at lægge hal til. Faktisk er det noget, arrangørerne og vi har arbejdet på i mange år. Så det er i den grad glædeligt, at det er blevet til noget.

Mere end blot et knus

Også Søren Krogh, der til daglig arbejder som vicevært i en boligforening i Aarhus, glæder sig over, at Amma er kommet til Danmark.

For udover at skulle møde Amma endnu engang, så er han en af de mange frivillige, der er med til at binde arrangementet sammen.

– Det er helt enestående, at hun er kommet hertil, fordi hun er så stor en personlighed. Men det er også stort for os og en proces for os. Processen er, at vi også giver noget. Det er en kombination af, at der er noget godt i, at vi får noget igennem meditationen og vi også får mulighed for at gå ud i verden igennem hjælpearbejdet. Det er på mange planer, man kan blive påvirket.

Søren Krogh er en mand i midten af 50’erne og allerede som teenager stiftede han bekendtskab med meditation, der også knytter sig til Amma.

I det hele taget er processen før, under og efter mødet med Amma en helhed for Søren Krogh:

– Når jeg bliver krammet, prøver jeg bare at give mig hen og slappe af. Der sker så mange ting omkring én. Der er én der tørrer ens pande af, og én siger, at nu skal du lægge dit hoved ind til Amma på den og den måde. Det er lige så meget processen, at komme ind i hallen og vente og få lov til at sidde ved siden af hende, for selve omfavnelsen varer kun et minut.

Mistede fodfæste

Som Søren Krogh sidder og fortæller sin historie og hvad det betyder for ham at skulle møde Amma igen, virker han som en mand, der har styr på selv den mindste detalje. Han har således noteret ned, hvad det er vigtigt for ham at få fortalt om Amma.

Men netop det at have styr på tingene, eller netop ikke at have det, farver billedet af hans første møde med Amma.

– Da jeg mødte Amma i Dublin for lidt over ti år siden, mistede jeg min billet til at få et knus, og måtte vente til meget sent, kl. fire om natten. Men det var fint for mig. For så var jeg der bare i længere tid. Efterfølgende sad jeg tæt på Amma og det rørte mig meget dybt, at se et menneske, der bare gav og gav.

Kort pause, Søren Krogh trækker vejret et par gange. Det første knus kan stadig mærkes.

– Jeg er normalt sådan en, der har styr på tingene. Men pointen er, at det havde jeg ikke her. Så det var stort for mig, at opleve netop dette på det her tidspunkt i mit liv at Amma blot gav, også selvom jeg havde mistet mit sædvanlige fodfæste i livet, at have styr på tingene.

Giver det mening?

I løbet af de to dage, arrangementet varer, skal Søren Krogh have et knus af Amma og han skal hjælpe med forskellige frivillige opgaver.

Noget der vil påvirke ham, det ved han, for det gør det, hver gang han har mødt Amma.

– Den medfølelse, der ligger omkring Amma, har stor betydning for mig. Det kan man også godt sige om kristendommen eller tibetansk buddhisme. Men Amma er en hjørnesten, fordi hun introducerer medfølelse på en ny måde. Et af hendes citater er, at al sand spiritualitet starter med medfølelse og slutter med medfølelse. Det rører mig dybt. Med sin spiritualitet har Amma en stor, jordforbindelse i den måde, hun organiserer det hele.

Søren Krogh kigger op.

– Giver det mening?

For de tusindvis af mennesker fra Brøndby, Vestegnen, Danmark og mange andre, der et par dage i oktober lagde vejen forbi Brøndby Hallen, gør det i hvert fald.