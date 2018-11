Premiere på nyt stykke

Glostrup Amatørscene havde i forrige uge premiere på teaterstykket Elsker du mig? Foto: Lars Damsager

GLOSTRUP. Fredag i forrige uge havde Glostrup Amatør Scene premiere på teaterstykket Elsker du mig?

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag den 2. november var der premiere på teaterstykket Elsker du mig? på Glostrup Amatør Scene. Det er skrevet af Nils Shou og instrueret af Jens Damsager. Der er fire amatørskuespillere med.

Elsker du mig? er en skøn komedie om fire mennesker, der tilfældigt er i samme lejlighed et par timer. Det er et møde, der kommer til at forandre deres liv. Det er en forestilling, der viser mange forskellige synsvinkler på kærligheden og mange vinkler på, hvordan man kan leve sit liv og alle er kommet videre når forestillingen slutter.

Det er en forestilling, der giver meget stof til eftertanke, men først og sidst er det en komedie, som skal underholde og den når ud i det virkelig groteske og forrykte inden man rejser sig fra sædet og forlader teaterets mørke.

Teaterstykket spiller resten af november.