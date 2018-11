Ser frem til nyt hus til musikskolen

Musikskolelederen ser frem til en ny placering af musikskolen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Musikskole er glade for de nuværende lokaler i Fritidscenteret, men ser frem til et centralt hus med flere funktioner

Af Jesper Ernst Henriksen

I den sydlige del af Glostrup Fritidscenter har Glostrup Musikskole i øjeblikket sine lokaler. På en glasdør står der Musikskolen og bag den og på første sal har de deres lokaler. Der er lokaler til eneundervisning og holdundervisning, og der er et lydstudie med en professionel mixerpult, så musikskolens elever har mulighed for at indspille deres musik.

– Vi har fået indrettet en fin musikskole. De lokaler vi har nu er lyddæmpede, det dur ikke med tynde vægge. Så man kan sagtens spille tværfløjte i et rum og så have band i et andet ved siden af, siger Marie Wärme, musikskoleleder.

I Fritidscenteret er der også mulighed for at lave koncerter for musikskolen i det store, åbne fællesrum.

– Vi har mulighed for at lave koncerter i storrummet. Vi har nogle scenetæpper, vi kan hænge ned, så vi kan skabe et scenerum, men så er vi nødt til at lukke af for andre aktiviteter, så vi kan ikke holde koncerter så tit. Vi er også nødt til at slæbe alt lyd og lys udstyr ud og ind og sætte det op hver gang. Vi kan også holde koncerter på biblioteket og i biografen, hvor de frivillige er flinke til at hjælpe os, siger Marie Wärme.

Hun kan se med misundelse på Brøndby, hvor de to kulturhuse giver andre muligheder.

– Det er kulturhuse, hvor salene er fast indrettet med lys- og lydudstyr til teater, musik og dans, siger hun.

Nyt hus

Som en del af budgettet for 2019 er det planen, at det tidligere ungdomscenter skal ombygges til kultur-, medborger- og foreningshus. Her skal musikskolen også have til huse. Marie Wärme ser frem til et nyt hus med nye muligheder.

– Jeg ser meget positivt på det. Et hus centralt i kommunen giver mange overvejelser og nye muligheder. Det er meget nyt, så vi skal lige have afklaret, hvilke muligheder, der er, siger hun.

Hun håber, at et nyt hus dedikeret til kultur kan give nye muligheder.

– Det bliver et samlingssted, et kulturelt fyrtårn. Det giver nogle nye muligheder for samarbejde. Og nogle nye muligheder, hvis vi får et fast sted til koncerter, siger hun.