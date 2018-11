Sikker volleysejr

Deprece Washington blev i lørdagens hjemmesejr i volleyligaen kampens spiller. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Lørdag blev det til en sikker sejr til Brøndby Volleyball Klub over Elite Volley Aarhus

Af Heiner Lützen Ank

Brøndby Volleyball Klub havde lørdag besøg af Elite Volley Aarhus (EVA).

Deprece Washington var til kampen rykket fra højrekanten over på venstrekanten, hvilket gav så godt et resultat, at hun blev kåret som kampens bedste spiller. Hun præsterede således 15 vinderslag gennem kampen.

De to hold kørte i første sæt parløb frem til stillingen på 13-14. Her lavede Alina Sode imidlertid en serveserie på fem, indeholdende to esser, og bragte Brøndby på 18-14. To rotationer senere lavede Mette Breuning en tilsvarende serie frem til sætsejren på 25-16.

I andet sæt kom EVA frem til en føring på 20-16. Men så skiftede Brøndby Sille Hansen ind og hun bragte balance i regnskabet med 20-20 og i de to næste rotationer nåede man frem til sættets afslutning ved 25-21.

I tredje sæt kom Brøndby til flere små føringer, men hver gang fik EVA kontakt. Til sidst gik den dog ikke længere og i kampens spiller, Deprece Washingtons, serv kunne Brøndby lukke kampen med cifrene 27-25.

Mandag aften (efter deadline, red.) spillede Brøndby kvartfinale i landspokalen mod VK Vestsjælland.

På torsdag spiller Brøndby i Øresundsligaen mod de svenske mestre fra Engelholm. Begge kampe er på hjemmebane kl. 20.