Socialistisk Folkeparti har valgt ny folketingskandidat

Henrik Lund er ny folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti i Glostrup. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Socialistisk Folkeparti i Glostrup har fået ny folketingskandidat. Valget er faldet på Henrik Lund

Af Heiner Lützen Ank

SF Glostrup valgte oprindeligt Jonas Madsen som kandidat for lokalforeningen til det kommende folketingsvalg. Men Jonas har nu valgt at trække sit kandidatur. I stedet har SF Glostrup peget på Henrik Lund som folketingskandidat til det kommende folketingsvalg.

Vigtig med lokal

Henrik Lund arbejder til daglig i 3F som faglig sekretær, med ansvar for arbejdsskader, arbejdsmiljø og sociale sager. Han har beskæftiget sig med dette område gennem de seneste 18 år.

Henrik arbejdede oprindeligt hos postvæsenet, og endte med at blive fællestillidsmand for postbudene på Københavns vestegn. I 1994 blev han faglig sekretær.

Henrik Lund har i flere omgange siddet i lokale afdelingsbestyrelser i såvel Lejerbo som Glostrup Boligselskab, og har også siddet i bestyrelsen i Glostrup Volley. I dag har Henrik Lund dog prioriteret det politiske arbejde og er formand for SF Glostrup.

– Jeg er ærgerlig over, at Jonas har valgt at trække sit kandidatur, da jeg synes, det er vigtigt, at SF lokalt kan stille med en kandidat. Derfor har jeg valgt selv at stille op, således at borgerne i Glostrup har mulighed for at stemme på en lokal kandidat fra Glostrup, når vi om ikke så længe skal til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt Folketing. Der er nemlig mig bekendt ikke mange Glostrupborgere, der kandiderer til Folketinget, men nu gives altså muligheden for at få en lokal på tinge, siger Henrik Lund.