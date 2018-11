Svømmede sig til mange personlige rekorder

VI39 havde seks svømmere med, da der for nylig blev afholdt DM for juniorer. Det førte til flere personlige rekorder. Foto: VI39

SPORT. Seks svømmere fra VI39 var med til DM for juniorer. Det resulterede i flere personlige rekorder

Af Heiner Lützen Ank

Svømmere fra VI39 deltog i uge 45 i de danske junior mesterskaber (DJM) på kortbane på Esbjerg Svømmestadion. I stævnet deltager piger født mellem 2002 og 2004, mens drenge er i årgangsgrupperne 2001 til 2003. Selvom det kun er Danmarks top svømmere der deltager, efter kvalifikation, havde VI39 alligevel seks svømmere med Lærke Blond, Clara Hartvig-Olsen, Alexander Rendlev, Mohammed Ghizzaui, Peter Vinge-Maigaard og Caroline V. Rasmussen.

Ved stævnet satte svømmerne fra VI39 hele 16 personlige rekorder og for Alexander Rendlev lykkedes det desuden at kvalificere sig til finalen i fire af hans løb.

Næste udfordring er de danske holdmesterskaber, der afvikles i december. Her deltager VI39 som en del af startfællesskabet VAT, der har et hold i 2. division.