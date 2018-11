Tænk jer om, kommunalbestyrelse

DEBAT. Af Jenny Stockfleth Simelev, Spidskandidat for Nye Borgerlige

Til jer der sidder i kommunalbestyrelsen i Glostrup. Hvor er det godt, at jeg er medlem at Nye Borgerlige nu, hvor der højt til loftet og hvor vi forstår at tie på rette sted.

Vi har lært ikke at kaste med mudder i det offentlige rum. Det er ikke til gavn for borgerne at se på i Folkebladet, at man ikke holder mund og tænker over, om det er børnehave, der sidder i kommunalbestyrelsen, med al den mudderkastning og ikke til gavn for Glostrupborgerne.

Jeg vil forslå, at man bruger sine kræfter på at lave politik, som det man er valgt til i stedet for kaste mudder på hinanden i Folkebladet. Det er en trist tilgang til jer, som er valgt af borgerne.

Glæder mig til næste valg, så vi kan rydde op i den mudderkastning, der forgår og vil forslå, at borgerne tænker sig om næste gang de skal stemme.