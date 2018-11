Tal kan ikke altid fortælle sandheden

DEBAT. Af Lisa Ward (S), formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget

Venstre har husstandsomdelt en folder om ”Den politiske situation i Glostrup”,

I Socialdemokratiet skal vi ikke tage stilling til fremstillingen af, at Lars Thomsen har forladt Venstres kommunalbestyrelsesgruppe, men det har da fremgået af Folkebladet, at han er blevet ekskluderet, og det er jo ikke helt det samme?

Siden beskriver kort Venstres opfattelse af situationen og viser Venstres samlede budgetforslag kontra Samarbejdsgruppens budgetforlig. Venstre skriver, at Samarbejdsgruppens budget er behæftet med stor usikkerhed, fordi man har negligeret administrations beregninger.

Det er ikke svært for Venstre at udarbejde et samlet budgetforslag, der udviser en mere økonomisk fordelagtig situation, hvis man ikke tager alle udgifter med og ikke skal stå til ansvar for sit forslag. Det vedtagne budget for 2019 med overslagsår viser initiativer, som Venstre har valgt ikke at medtage i deres budget.

Samarbejdsgruppen har lagt et samlet budget, indenfor den ramme som KL og Regeringen har aftalt.

Budgettet indeholder et ønske om, at flere års udhuling af budgetterne til nødvendige renoveringer under det gamle flertal bliver stoppet og kommer tilbage til acceptabelt niveau. Status nu er, at veje og fortove er i en elendig stand, en dårlig vedligeholdelse af bygninger og her i særdeleshed skolerne. Sidst, men ikke mindst, er der behov for, at der kommer midler til de borgernære områder som ældre- og børneområdet.

I forbindelse med den seneste budgetopfølgning for 2018 ser det ud til, at der kommer et underskud på servicerammen på 10-20 mil. Kr. Fakta er, at dette underskud trods budgetforlig for 2018 er fremkommet under det gamle flertals politiske administration, så måske skulle Venstre dæmpe retorikken.

Socialdemokratiet ønsker samarbejde og politisk dialog i den nye kommunalbestyrelse og ikke krig, hvor borgerne bliver taget som gidsler. Den prioritering tror vi også, Glostrups borgere har.