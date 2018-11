Tantelæsning skaber generationsmøde

Vivi Voldfrom (tv) og Ruth Guldborg er frivillige læsetanter i Daginstitutionen Sommerfuglen i Vallensbæk. For dem er det at have tid, det vigtigste. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. En gruppe frivillige fra Ældre Sagen i Vallensbæk læser med børnene i flere institutioner. Det giver kvalitetstid for både store og små og skaber møde mellem generationer

Af Heiner Lützen Ank

Det er sådan, eftermiddage i institutioner bør være.

Udenfor daginstitutionen Sommerfuglen er en gruppe børn og voksne i gang med at gynge, grave i sandet og undersøge efterårets blade.

Indenfor bliver den sidste rest frokost kørt væk, mens eftermiddagsfrugten bliver stillet og i hele bygningen er der en ro, der giver mulighed for en eftermiddagslur, hvis man stadig er så lille, at man har brug for det.

Ved et bord på en af stuerne sidder Ruth Guldborg og Vivi Voldfrom og læser sammen med fire børn.

En læsning, der hele tiden bliver afbrudt af børnenes bemærkninger og spørgsmål.

Men Ruth Guldborg og Vivi Voldfrom tager sig tid til at svare. Det haster nemlig ikke med at blive færdig med historien.

For Ruth Guldborg og Vivi Voldfrom er nemlig to af de frivillige læsetanter- og onkler fra Ældre Sagen i Vallensbæk, der siden 2016 har besøgt flere af institutionerne i Vallensbæk for at læse med børnene.

Et projekt, Vivi Voldfrom er glad for at være en del af.

– Når man er så få, en læsetante eller to, og tre til fire børn, så er der plads til, at alle kan komme til orde.

Al den tid der skal til

I mødet mellem læsetanterne og -onklerne og børnene er læsningen i sagens natur i centrum. Men læsningen fører ofte videre omkring, fortæller Vivi Voldfrom:

– Der sker tit det, at når vi læser, så taler vi om alle mulige ting. Det kan være, at jeg fortæller noget om, hvordan det var, da jeg var barn. Nogle gange spiller vi også spil.

Ruth Guldborg, der kommer to timer hver 14. dag i Sommerfuglen, ser hver gang frem til besøget.

– Det er hyggeligt. Børnene er glade og søde og rare. Det samme er pædagogerne.

Den nærhed, eller fortrolighed, der opstår igennem møderne, giver børnene noget, der kan mærkes, er Ruth Guldborg sikker på.

– Børnene har godt af at få læst. Det er hyggeligt og stimulerende, og i mange andre sammenhænge er der så travlt. Men her er der ro, og vi har tid.

Noget andet og mere

Det er imidlertid ikke kun de to læsetanter, der er glade for deres faste gang i Sommerfuglen. Det samme er institutionens leder, Carina Boye:

– Børnene ved, at læsetanterne kommer og de glæder sig. Derfor spørger de også efter, om Vivi snart kommer.

Ruth Guldborg og Vivi Voldfrom er frivillige, mens Carina Boye og hendes ansatte i Sommerfuglen er professionelle, men det er ikke et modsætningsforhold, mener Carina Boye:

– Det er et godt supplement med læsetanterne- og onklerne. De kan tilbyde noget andet end fagpersonalet kan og er ikke bundet op af for eksempel læseplaner, og så er de fremfor alt voksne, der har tid og har en anden tilgang, der supplerer godt.

Læsetanterne- og onklerne har nu haft deres gang i Sommerfuglen i to år. I den tid har der kun været opbakning fra forældrene, fortæller Carina Boye:

– Der var nogle spørgsmål i starten, men dem fik vi klaret og der er fuld opbakning fra forældrenes side, og så er det også frivilligt, om man vil lade sine børn være med.

Det vigtige møde

Det er Inge Mauritzen fra Ældre Sagens bestyrelse, der koordinerer projektet.

For hende er det vigtigt, at læsetanterne- og onklerne ikke tager noget fra de ansatte i institutionerne, men derimod giver noget ekstra.

– Det er afgørende for os, at det, vi laver, ikke er pædagogarbejde. Vi giver noget andet. Fokus er at det skal være hyggeligt for både børnene og de frivillige.

At det netop er Ældre Sagen, der organiserer projektet, er for Inge Mauritzen oplagt:

– Der er flere børn, der ikke ser deres bedsteforældre. Det kan skyldes travled eller skilsmisse. På den her måde er vi med til at sikre noget, der er meget vigtigt, nemlig et generationsmøde.