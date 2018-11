Uværdigt, Høgskilde

DEBAT. Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem, Vallensbæk

Jan Høgskilde skriver den 30. oktober i et svar til mig, at han ikke er i stand til at skrive, så jeg kan forstå det. Der er såmænd ikke noget i vejen med Jan Høgskildes måde at skrive på. Det er holdningerne, det er galt med.

Nu erindrer jeg ikke om Jan Høgskilde deltog i det støjmøde som gruppen Nej til Trafikstøj havde arrangeret kørt før kommunalvalget sidste år. Hvis han deltog, havde Høgskilde erfaret, at byggeri generelt ikke fungerer særligt godt som støjmur. Først og fremmest fordi der er huller mellem bygningerne som støj kan slippe igennem.

Netop at de nye højhuse skal fungere som støjmur for resten af boligerne i Ama­lie­parken og Rosenhaven er ellers Jan Høgskildes nye slagnummer i sit svar til mig den 30. oktober.

Og der må jeg bare spørge – vil du Jan Høgskilde gerne bo i et støjværn? Personligt vil jeg gerne have mig det frabedt. Jeg synes faktisk at det er uværdigt.

Når det er sagt, synes jeg i øvrigt Høgskilde skulle kaste et blik på Arkitemas skitseforslag til området. Klods op af motorvejen følger først en ejendom på 16 etager, så to lavere ejendomme på vel en 6-8 etager og dernæst endnu en ejendom på 18 etager. Enhver kan sige sig selv, at den støj som de to ejendommen på 18 og 16 etager eventuelt måtte afværge slipper lige igennem de to mindre etager. Så Jan Høgskilde kan roligt parkere sine tanker om det blikstille udemiljø i de nye underjordiske parkeringskældre.

Jeg synes retfærdigvis at De Konservative burde lytte til den strøm af protester fra borgerne som de Konservatives tårnhøje ambitioner er blevet mødt med og droppe det projekt.