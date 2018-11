Vallensbæk spiste sammen

Ældre Sagen i Vallensbæk inviterede i lørdags til spis sammen-arrangement. Foto: Ældre Sagen i Vallensbæk

VALLENSBÆK. Lørdag markerede Ældre Sagen i Vallensbæk den landsdækkende kampagne Danmark Spiser Sammen

Af Heiner Lützen Ank

Ældre Sagen i Vallensbæk tog i sidste uge i forbindelse med kampagnen Danmark Spiser Sammen initiativ til at bringe folk sammen.

Det skete ved et arrangement i lørdags, hvor 60 personer tog imod tilbuddet om at spise sammen.

Da det var Mortensaften, var det naturligt, at menuen var andebryst med tilbehør og gammeldags æblekage. Pianisten Nicolai Bang spillede til og efter middagen var der fællessang.