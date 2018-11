Volleysejr

Lørdag vandt Brøndby Volleyball Klub over oprykkerne fra VK Vestsjælland. Blandt andet Autumn Jenkins, en af holdets nye spillere, bidrog godt til sejren. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Brøndby Volleyball Klub mødte lørdag oprykkerne fra VK Vestsjælland. Det blev til en sikker 3-0 sejr til de danske mestre fra Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Lørdagens kamp i volleyligaen mod VK Vestsjælland var en god mulighed for Brøndbys danske mestre til at komme ovenpå igen, efter forrige uges 2-3 nederlag til vicemestrene fra Holte IF.

I den kamp kneb det gevaldigt med at få samspillet mellem hæver og centerspillerne til at fungere, så dette samarbejde var der stor fokus på i lørdagens kamp. Men det skulle vise sig at blive sværere end håbet på.

De unge spillere fra Vestsjælland lagde ud med et højt servepres, som resulterede i fire serveesser i første sæt og alt for få modtagninger kom frem til Brøndbys U17 landsholdshæver Tajma Muharemovic og de to hold fulgtes ad frem til 16-16, hvor headcoach Jens Bang valgte at sætte den mere rutinerede hæver Eva Bang på banen.

I starten gav det ikke den ønskede effekt, men ved 20-19 føring til Vestsjælland, tog Brøndby nogle afgørende ryk. Først til 22-20 i Mette Breunings serv og i rotationen efter lukkede Brøndby sættet ned i Eva Bangs serv til 25-22. Undervejs havde den 193 cm høje Taylor Alexander bidraget med nogle vigtige blokadepoint.

Eva fortsatte inde

Eva Bang fik i andet sæt lov til at fortsætte på banen, så samspillet med angriberne kan blive bedre.

Servemodtagningen begyndte at fungere bedre og dermed også angrebet. Libero Laura Kjelstrup var kommet op i gear og fungerede godt i forsvaret og støt og roligt trak Brøndby fra. Desværre ødelagde et uacceptabelt højt antal servefejl, på ikke mindre end otte, billedet af et ellers udmærket sæt, som blev vundet med 25-14.

Ung talent holdt niveau

Det stabile spil fortsatte i tredje sæt. På kanten var det især Autumn Jenkins der blev fodret med hævninger og modtagningen som nu fungerede godt gav et perfekt centerspil. Ikke mindst Mette Breuning, som gennem kampen havde en kill-procent på 89 procent, havde i dette sæt fem vundne angreb på lige så mange forsøg.

Glædeligt var det, at det var både Eva Bang og Tajma Muharemovic, som var skiftet ind midt i sættet, der kunne få angrebet til at præstere.

Også Sille Hansen udmærkede sig og det blev således den 16-årige ungdomslandsholdsspillers første fulde volleyligakamp. Hun holdt niveau hele vejen gennem kampen og blev efterfølgende kåret til kampens bedste spiller.