10. klasse på erhvervsskolerne er en dårlig idé

DEBAT. Af Nils Greve, Næstformand i Brøndby Lærerforening og lærer på UCN, 10. klasseskolen i Brøndby

Folkeskolens 10. klasse har gennem flere år været til debat. Nu er der konkret planer om helt at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne. Hvis målet er, at 10. klasse skal sikre en stor elevandel til erhvervsskolerne, er folkeskolens 10. klasse imidlertid allerede en succes, da hele 36 procent herfra valgte denne vej.

I Brøndby Kommune går der ca. 240 elever på kommunens 10. klasseskole og der kan være mange forskellige årsager til at elever efter 9. klasse ikke tager direkte videre på en ungdomsuddannelse. De kan helt have mistet motivationen til at gå i skole; de skal måske forbedre deres faglige niveau; de er måske ikke modne nok eller blot uafklarede i forhold til hvilken drejning deres liv skal tage. For mange gælder altså, groft sagt, at de skal igennem en slags ”turn around” projekt, hvor de i 10. klasse, skal i gennem en personlig og/eller faglig udvikling, således at de er parate til at vælge, og gennemføre, en ungdomsuddannelse.

På vores 10. klassecenter i Brøndby møder eleverne uddannede lærere, der er begejstrede for at arbejde med aldersgruppen, og dygtige til at skabe personlige relationer. Lærerne hos os er dygtige fagligt, og er, kort sagt, eksperter indenfor området. Eksperter i at gøre de unge uddannelsesparate. Og ikke nok med det. Vores 10. klassecenter har sin helt egen uddannelsesvejleder, som alle elever undervejs har personlige samtaler med. Vi skylder de unge mennesker, at de ikke bare bliver set som et tandhjul i den store samfundsmaskine.

I Brøndby Kommune har vi et godt 10. klasses tilbud til de unge, som ikke er klar til at vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Lad os tage diskussionen om, hvordan vi styrker dette tilbud.