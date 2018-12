2600-pris til Gitte Krogsgaard

Anette Meier overrakte 2600-prisen til Gitte Krogsgaard. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag eftermiddag blev 2600-prisen givet til Gitte Krogsgaard, der i mange år arbejdede for at give foreningerne i Glostrup gode vilkår og stadig er aktiv i kunstforeningen i Glostrup Kommune, efter hun er gået på pension

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag sidst på eftermiddagen var kantinen under Glostrup Rådhus halvfuldt. Der var nemlig fernisering i kunstforeningen Paletten, hvor kommunens nuværende og tidligere ansatte har mulighed for at være medlemmer.

Det var Anette Meier, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Glostrup, der overrakte prisen til Gitte Krogsgaard.

– Gitte, du er et menneske, der gør en forskel, og når du involverer dig i noget, så gør du det ikke halvt. Du har altid haft en forståelse for foreninger og de frivillige, der driver foreningerne. Du er selv et aktivt medlem af kunstforeningen Paletten igennem 14 år. Her sørger du for aktuelle kunstudstillinger for borgerne i foyeren og for de ansatte i kommunens kantine. I dine mange år som ansat i Glostrup Kommune, så var du meget engageret i foreningslivet i Glostrup og arbejdede for at foreningerne fik gode vilkår og god støtte og opbakning fra kommunen, sagde Anette Meier blandt andet.

Overrasket

Som altid var det en overraskelse for modtageren, at hun skulle have 2600-prisen.

Hun startede derfor lidt forlegent med at undskylde, at ferniseringen blev afbrudt.

– Det havde jeg ikke forventet. Jeg beklager, at jeg sådan er med til at forstyrre. Tusind tak. Det er en stor overraskelse og dejligt at se jer igen, startede Gitte Krogsgaard med at sige.

Da hun arbejdede i Glostrup Kommune, var hun selv med i dommerkomiteen, der valgte vinderen af 2600-prisen.

Hun var selv glad for kunstforeningen, og er derfor fortsat som aktiv i foreningen, selv efter hun er gået på pension.

– Det er vigtigt, at man har en kunstforening til glæde for nuværende og tidligere ansatte og borgerne. Det er altid dejligt at kunne glæde andre. Det er en hyggelig forening, og det er hyggeligt at komme her og møde tidligere ansatte. Det er kravlet lidt ind i kroppen på en, sagde hun.

FAKTA

2600-prisen

Formålet med 2600-prisen er at sætte fokus på og belønne gode gerninger i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Hvert kvartal tildeler Arbejdernes Landsbank 2600-prisen til de personer, der selv eller i kraft af en organisation/klub har gjort en særlig forskel for byen og/eller byens borgere.

Kender du en ildsjæl, der fortjener at blive hyldet, så send din indstilling inklusiv din begrundelse via mail til 2600prisen@al-bank.dk. Med prisen følger – foruden æren – et diplom og 2.600 kroner. Dommerkomitéen består af Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank, Mette Hviid Togsverd fra Folkebladet og Trine Louise Lehmann fra Glostrup Kommune. Husk at prisen er en overraskelse, så lad være med at sige noget til personen, du indstiller