Året i forsider

HELE OMRÅDET. Som en lille gave til alle vore læsere, har vi samlet årets forsider af Folkebladet i fil, så I kan printe ud og mindes

Af Heiner Lützen Ank, redaktør

Så er 2018 så småt ved at være ovre, og igen har det været et fantastisk år at fortælle historier om. Vi har hver uge glædet os til at dele en hel avis af lokale historier med jer, og når man ser på årets forsider, er vi nået langt omkring.

Vi synes ikke, I skal snydes for at mindes.

Derfor har vi samlet alle forsiderne fra 2018 i en fil til jer.

Tak for i år. Vi kæmper videre i 2019 for det, der gør Vallensbæk, Brøndby og Glostrup til et særligt sted.

Godt nyt.

Filen kan downloades her