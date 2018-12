Brøndby Guldball Klub: Pokalmestre

Lørdag blev Brøndby Volleyball Klub danske pokalmestre efter en finalesejr over Holte. Fredag blev det semifinale sejr over Fortuna Odense. Billedet stammer herfra. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Lørdag vandt Brøndby Volleyball Klub pokalmesterskabet. Det skete efter stort drama i både semifinalen og finalen. En kamp, man aldrig glemmer, mener Eva Bang, anfører

Af Heiner Lützen Ank

Da Folkebladet i forbindelse med sæsonstart spurgte Eva Bang, anfører for Brøndby Volleyball Klub, hvad målet for denne sæson var, svarede hun:

– At vinde pokalmesterskabet og DM og måske det nordiske mesterskab.

Lørdag kunne Eva Bang og resten af holdet sætter flueben ud for det første af de tre punkter. Brøndby Volleyball Klub vandt nemlig på hjemmebane i Brøndby Hallen det danske pokalmesterskab 2018 efter at have slået de evige rivaler fra Holte.

Hvad Eva Bang dengang ikke vidste, men som stod klart efter den sidste bold lørdag eftermiddag var spillet, var at pokalmesterskabet blev vundet efter en af de meste dramatiske og spændende kampe i længe.

Enestående kamp

Efter at have vundet de to første sæt sikkert, tabte Brøndby nemlig de to næste sæt lige så sikkert.

Og faktisk havde Brøndby så godt som sikkert tabt kampen, da holdet i femte og afgørende sæt, der bliver spillet til 15, var bagud 6-13. Dermed var Holte blot to point fra at sikre sig mesterskabet.

– Det var så sindsygt. Vi havde ikke givet op, men det så sort ud. Men i den situation sætter Deprece Washington en række fantastiske serve ind og vi begynder at få kontakt. Samtidig med, at vi tror mere og mere på det, begynder Holte at blive nervøse. De havde næsten vundet og så kommer vi bagfra, fortæller Eva Bang om, hvordan det var at være vidne til dramaet inde på banen.

Et drama der fortsatte:

– De kommer på 14-13 og har matchbold. Jeg tænker: det skal være løgn, at de vinder på den her måde. Vi har ikke kæmpet os tilbage for, at de så vinder til sidst. Når vi er kommet hertil, så skal vi også lukke kampen.

Herefter fulgte yderligere to misbrugte matchbolde til Holte og en enkel til Brøndby, inden sejren i femte sæt kom i land ved stillingen 19-17.

– Det er noget af det vildeste, jeg har været med til. Jeg er sikker på, at både spillerne og tilskuerne kan huske den her kamp mange år fremover. Og så var det fantastisk at opleve, Deprece Washingtons gode servestime og se hende, da det gjaldt om at lave det sidste point.

Arbejde med niveau

Ifølge Eva Bang er læren fra kampen, at intet vitterligt er afgjort, før en kamp er forbi:

– Det har helt sikkert understreget, at vi skal blive ved, indtil sidste bold er spillet. Det kan faktisk godt lade sig gøre at vinde, også selvom man er bagud.

Selvom det således endte med guld, udstiller kampens forløb netop det, der har kendetegnet Brøndbys sæson indtil videre, hvor det både er blevet til sejr over det svenske tophold i Øresundsligaen og nederlag til Gentofte i den hjemlige liga:

– Både lørdag og fredag (i semifinalen, red.) spillede vi fantastisk i visse perioder, mens vi i andre perioder spillede dårligt. Så det, vi skal arbejde med, er at hæve vores bundniveau. Vi svinger simpelthen for meget.

Volleyballfesten kunne allerede fredag havde have mistet styrke. For i semifinalen mod Fortuna Odense, måtte der også fem sæt til, inden Brøndby var klar til lørdagens finale.