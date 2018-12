Brøndby Strand-unge mødte verdensleder

Unge fra Brøndby Strand har netop holdt møde med FN’s særlige udsending for unge, Jayathma Wickramanayake (i midten). Et møde hvor der blev sat fokus på unges betydning for samfundet. Foto: Brøndby Strand Projektet

BRØNDBY. Srilankanske Jayathma Wickramanayake, FNs særlige udsending for Unge, mødtes tirsdag aften med blandt andet unge fra Ungefællesskabet fra Brøndby Strand

Srilankanske Jayathma Wickramanayake, FNs særlige udsending for Unge, er betroet en afgørende rolle i kampen for at virkeliggøre FN’s generalsekretærs, António Guterres, mål om at unge skal være en tværgående prioritet i FN’s arbejde. Som et led i dette arbejde mødes han tirsdag aften med unge fra Brøndby Strand og Tingbjerg.

Mødet, som fandt sted i Tingbjerg, blev faciliteret af Mellemfolkeligt Samvirke, og havde fokus på at lade de unge komme til orde for at fortælle, hvordan det er at være ung i Danmark. De unge deltagere var blandt andet meget interesserede i at høre Jayathma Wickramanayakes syn på, hvordan man gør det cool blandt unge at engagere sig aktivt i kampen for at forbedre unges indflydelse.

Jayathma Wickramanayake havde en lang række skarpe budskaber med til de unge og opmuntrede dem til at udfordre og nedbryde de stereotyper og forkerte narrativer, hun oplever hersker om unge over hele verden.

Inspiration at hente

På mødet fik de lokale unge mulighed for at dele deres frustrationer i kampen for at få indflydelse og blive hørt. En mulighed Ajno Durany fra Brøndby og som til daglig er tandlægestuderende, benyttede:

– Det var jo rigtigt fedt, fordi det vi arbejder med, det har hun meget forstand på. Det var spændende at høre, hvor hun selv startede og hvor hun er nu, fordi jeg kunne relatere til hende. Hun har også selv siddet og været utilfreds med nogle ting og siddet foran computeren og brokket sig på de sociale medier. Men så mødtes hun med nogle venner og de besluttede sig for at prøve at gøre noget ved nogle af alle de ting, som de var utilfredse med. De mødtes flere sammen, snakkede om deres meninger, de lavede aktioner og deres netværk voksende.

Og hun gav også nogle gode eksempler på, hvad man kan gøre hvis man for eksempel bliver udsat for stereotyper og diskrimination.

Ajno Durany var også glad for, at Jayathma Wickramanayake relaterede til sine erfaringer:

– Hun satte tingene i perspektiv, fordi man følte, vi er i gang med det her lille projekt, men hun fik os også til at se, at vi er med til noget, der er større end det. Hun fortalte også om FN’s plan for Ungestrategi, og jeg kunne se, at det er jo det, som vi er i gang med. Det gav mig en styrket tro på at det vi laver nu, det er vigtigt. Også fordi, jeg har ikke været med så længe, og jeg har ikke set tingene i aktion endnu, men jeg tror på det.

Et møde for livet

Med på mødet var også ungeaktivisten Marta, som går i 9. klasse på Brøndby Strand Skole.

– Jeg var meget glad for at møde hende og få mulighed for at stille hende nogle spørgsmål. Hun virkede som en velkommende person, der godt ville høre os. For eksempel ville hun i slutningen af mødet hellere blive med os end at tage til middag. Jeg blev meget glad for, at hun støtter os og det, vi laver. Hun havde også nogle gode nogle gode idéer til, hvordan vi spreder budskabet om, hvem vi er, og hvad vi prøver at gøre.

Noget der ifølge Marta også kan bruges i en Brøndbysammenhæng:

– Vi prøver jo for eksempel at vise, at os fra Brøndby Strand ikke bare ghettobørn. Folk tror også, at bare fordi vi er børn, så er vi ikke seriøse. Og det snakkede Jayatma også om, det er ikke rigtigt, den idé skal vi af med.Hun gav os mod og sagde, vi skal blive ved med at presse for de ting, vi tror på og få folk til at lytte.

På Brøndby Strand Skole har man godt bemærket, at nogle af skolens elever har fået en oplevelse for livet, fortæller Latifa Mojib, kontaktlærer for skolens elevråd:

– Vores elever, som også er frivillige i Brøndby Strand Ungefællesskab, har talt meget om aftenen, og nu på tredjedagen er det stadig et emne. De har hæftet sig ved, at hun er en kvinde i en vigtig position, og at hun hørte dem og mødte dem, hvor de var. Jeg tror personligt, at det at møde nogen, der interesserer sig for dem, gør at de føler sig hørt og betydningsfulde. Det bidrager til, at de tror på, at de kan skabe en forandring.