Dagplejerne blev idrætscertificerede

Onsdag blev dagplejerne i Brøndby idrætscertificerede. Derfor var der fest på Nørregårdsskolen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Onsdag var der fest på Nørregårdsskolen. Dagplejerne i Brøndby blev nemlig idrætscertificerede. Det kommer også børnene til gode

Af Heiner Lützen Ank

17 kvinder står på ræd og række i gymnastiksalen på Nørregårdsskolen. Alle holder de et diplom og en rose i hånden og ser smilende ind i kameraet.

En dreng på knap et par år stiller sig op og kigger på dem, inden han vakler videre for at lege med de andre børn eller spise af gulerodsstavene, der sammen med flag og saftevand er stillet frem midt i hallen.

Han tænker næppe over det. Men det, at kvinderne hver står med et diplom, får betydning for ham og kammeraterne i dagplejen i Brøndby.

For kvinderne er alle dagplejere og har i dag fået bevis på, at de nu er idrætscertificerede og fremover systematisk vil tænke idræt og bevægelse ind i deres arbejde.

– Vi har også tidligere arbejdet med idræt. Men certificeringen betyder, at vi arbejder mere målrettet med det, fortæller Lene Huban, der har været dagplejer i tre år.

Alle kan være med

For at blive idrætscertificeret har Lene Huban og de andre dagplejere været igennem et længere uddannelsesforløb, der har stået på siden foråret.

– Vi har haft nogle kursusdage, hvor vi blandt andet har leget og også selv udviklet lege. For eksempel nogle boldlege, som børnene enten selv har leget, eller som vi har leget med dem.

Ifølge Lene Huban har den øgede fokus på idræt og bevægelse flere fordele:

– Alle børn kan være med. Selv de helt små, der ikke kan gå, kan være med ved at observere. De større børn er så mere ind over ved aktivt at deltage. Hertil kommer, at børn, fra de er helt små, møder bevægelse som en naturlig del af deres hverdag. Noget der er godt for dem på længere sigt.

Sjovt, hårdt og lærerigt

At Lene Huban og hendes kolleger nu gør idræt og bevægelse til en fast del af hverdagen, glæder Gyrite Johansen, leder af dagplejen i Brøndby Kommune.

Noget der er arbejdet systematisk frem imod at implementere, fortæller Gyrite Johansen:

– Vi har været i gang siden marts, hvor vi har set på og arbejdet med børns bevægelse og fysiske udvikling. Og vi har talt om kognitiv udvikling i forbindelse med bevægelse og om det sociale.

Ifølge Gyrite Johansen har det udddannelsesforløb, dagplejerne har været igennem, skabt glæde både hos børnene og dagplejerne.

– Børnene har haft en fest. De synes, det er sjovt at røre sig og vi håber, vi kan skabe nogle gode vaner for dem. Samtidig har dagplejerne været rigtig glade for det, men de har også knoklet med det. For de har fremlagt, hvordan de vil arbejde med det.

Godt til nye læreplaner

1. juli trådte nye regler i kraft i forhold til en pædagogisk læreplan for dagtilbud.

Ifølge den nye pædagogiske læreplan skal børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg være styrende i det pædagogiske arbejde, og her passer idræt og bevægelse godt ind, mener Gyrite Johansen:

– Vi arbejder på at implementere den nye dagtilbudslov med den styrkede læreplan. Det passer rigtig godt ind i arbejdet med idrætsdagpleje, for der kan man arbejde med børnenes fysiske udvikling hele dagen. Både nogle aktiviteter, de selv finder på, som man kan støtte, eller nogle aktiviteter, som den voksne finder på. Så det bliver en naturlig del af dagen fremover.

Godt for indlæring

Sport spiller en central rolle i Brøndby Kommunes selvforståelse. Derfor er det også naturligt, at idrætten er blevet rullet ud over dagplejen, mener Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Vi havde allerede nogle daginstitutioner, der var idrætscertificerede og vi tænkte derfor, det også ville være godt for de mindste børn. Vi har nemlig fundet ud af, at jo bedre, din motorik er, jo bedre klarer du dig i skolen siden hen. Samtidig kan det styrke lysten til på den lange bane at dyrke noget sport.