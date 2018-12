De mindste har styr på trafikken

I forbindelse med skolestart, har der været afholdt trafikkonkurrence for de yngste elever i Brøndby Kommune. Præmien var en tur i biografen. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Eleverne i 0.d på Brøndbyøster Skole har vundet en konkurrence i den landsdækkende kampagne Børn på vej

Af Heiner Lützen Ank

I Brøndby Kommune er målet, at alle børn skal være trafiksikre.

Kommunen satte derfor i august plakater op ved alle skoler med budskabet Børn på vej. Samtidig fik alle kommunens 0. klasser udleveret Min Trafikbog, hvor børnene har løst opgaver om sikker trafik.

På den måde har kommunen gjort en indsats for at gøre skolevejen sikrere, og samtidig er børnene blevet klædt bedre på til at færdes sikkert i trafikken.

0. klasse vinder

Nu er der trukket lod blandt de deltagende 0. klasser og 1. præmien gik til 0.d på Brøndbyøster Skole, der vinder 1.000 kroner til klassen og en tur i Biffen i Kulturhuset Brønden.

2. præmien gik til 0.c på Brøndbyvester Skole, der også vandt en tur i Biffen, hvor en god film forleden blev nydt til popcorn.

Forældre er rollemodel

Kampagnen Børn på vej sætter fokus på, at børn i alle aldre skal lære at blive sikre i trafikken.

Små børn lærer trafik ved at øve sig mange gange sammen med deres forældre. Store børn skal ofte have gentaget, hvad de skal holde fokus på i trafikken, og at de skal lade mobiltelefonen blive i lommen.

Fælles for alle børn er, at deres forældre er rollemodeller i trafikken.