De unge i topform

DEBAT. Af Lise-Lotte Kiær, Gyvelvej 6 2600 Glostrup

Af Lise-Lotte Kiær, Gyvelvej 6 2600 Glostrup

Skulle nogen i alderen over 60+ være i tvivl om, at unge har lyst og tid til at glæde andre, så var de ikke med da elever og underviser, Café Kilden, Køkkenlinjen, KUU Service & Event samt Produktionshøjskolen Brøndby inviterede til julefrokost i Kilden.

Her blev alle gæster budt velkommen af søde, smilende unge fra produktionshøjskolen. Vi fik et program, en mini bankoplade, en øl/vand og en snapskupon. Herefter fik vi bordplads og så var alle klar til at indtage Kildens teaterskal. Her var pyntet flot op og cirka 40 unge fra produktionshøjskolen viste på plads med et smil.

Café Kilden stod for en fremragende julefrokostbuffet, med alt hvad der skal være, enhver Michelinstjerne værdig.

Hertil var de unge på pletten med at servere drikkevarer, med et smil. Der var kor og fællessang, banko med fine præmier fra sponsorer og mandelgavepræmier, en helt igennem fantastik eftermiddag/aften.

En tusind tak for jeres arbejde og alle jeres smil, så ser verden trods alt lys ud i fremtiden for næste generation.