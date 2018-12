Der mangler juridiske lægmænd

BRØNDBY. Brøndby Kommune mangler borgere, der vil være lægdommere ved byretten eller landsretten

Af Heiner Lützen Ank

I den kommende tid sætter Brøndby Kommune ind på at få flere borgere til at tilmelde sig kommunens såkaldte grundliste, som nævninge og domsmænd vælges fra. Det er nemlig helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf, og her mangler cirka 40 borgere i Brøndby Kommune.

– Vi vil gerne opfordre alle interesserede borgere til at ansøge om at komme på vores grundliste. Nævninge og domsmænd er helt almindelige mennesker, der dømmer i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Og lægdommere gør en stor forskel, for de ser sagen med andre øjne end dommeren. Derfor er det også vigtigt, at grundlisten afspejler befolkningen i Brøndby, så der både er mænd og kvinder, unge og ældre og borgere med forskellig etnicitet, siger Kurt Damsted, formand for Grundlisteudvalget i Brøndby Kommune.

Også de svære grupper

Hidtil har man i Brøndby, som i de fleste andre kommuner, fundet borgere til grundlisten i de politiske partier.

Men nu står man aktuelt og mangler cirka 40 borgere. Derfor har Grundlisteudvalget besluttet at henvende sig til alle interesserede borgere i de frivilliges rækker.

Selvom alle opfordres til at melde sig, har det især vist sig udfordrende for Brøndby Kommune at få fat i unge og borgere med en anden etnisk baggrund end dansk til grundlisten. To grupper, Kurt Damsted håber, også vil være med.

– Alle er velkomne. Også selvom vi især gerne vil have fat i de unge mellem 18 og 30 år og borgere med en anden etnisk baggrund end dansk i alle aldre.

Har man lyst til at se mere eller melde sig kan det ske via Brøndby Kommunes hjemmeside