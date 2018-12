Det globale står stærkt lokalt

VALLENSBÆK/BRØNDBY. Tænketanken Axcelfuture har kåret Vallensbæk og Brøndby Kommuner til Danmarks mest globaliserede kommuner. Det skaber glæde og giver nuanceret syn på Vestegnen, er den politiske reaktion

Af Heiner Lützen Ank

Tænketanken Axcelfuture, der arbejder for at forbedre investeringsklimaet i Danmark med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser, har netop udgivet en rapport, hvor de kårer landets mest globaliserede kommune.

Og valget er faldet på Vallensbæk Kommune, der i følge Axcelfuture altså er den kommune, hvor det går bedst med at tænke globalt.

En førsteplads, der skaber glæde på borgmesterkontoret:

– Jeg er utrolig stolt af, at Vallensbæk topper listen. Vi har en lang række innovative og dynamiske virksomheder i kommunen, lige fra små enkeltmands-startups til store globale koncerner, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester og peger samtidig på, at det er noget man bevidst arbejder med fra kommunens side:

– Vi gør alt, hvad vi kan fra kommunens side for at skabe et godt erhvervsmiljø, der kan hjælpe virksomhederne til vækst og udvikling.

Flere parametre

Førstepladsen går til den kommune, der scorer bedst indenfor fire kategorier: kommunens virksomheders importintensitet, eksportintensitet, brugen af erhvervs­indvandrere og graden af udenlandsk ejerskab af virksomheder med hovedsæde i kommunen.

Således viser rapporten fra Axcelfuture for eksempel, at Vallensbæk har en erhvervsindvandringsgrad på 5,5 pct.

Et tal man er nået frem til, ved at erhvervsindvandrere fra Norden, EU/EØS og Schweiz, samt personer fra tredjelande med erhverv som opholdsgrundlag, er blevet sammenholdt med det samlede antal beskæftigede i kommunen, og her lander tallet for Vallensbæk altså på 5,5 procent.

Nyt blik på Vestegnen

Det er imidlertid ikke kun Vallensbæk Kommune, der klarer sig godt i undersøgelsen. Det samme gør Brøndby Kommune, der kommer ind på en andenplads.

På den baggrund mener Mattias Tesfaye, valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i Brøndbykredsen, at rapporten har større betydning end blot at dreje sig om kommunernes evne til at tænke i globalisering:

– Jeg møder ofte folk fra andre egne af landet, der har et skævt syn på Vestegnen. Når jeg fortæller dem, at vores kommuner faktisk er meget eftertragtede af udenlandske virksomheder, bliver de overraskede. Vi ligger tæt på en international lufthavn og her er mange dygtige folk med forskellig uddannelsesbaggrund. Det er faktisk denne forskellighed der er vores styrke. Vi har både dygtige ufaglærte, håndværkere og ingeniører i lokalsamfundet.

Derfor har vi, mener Mattias Tesfaye, også meget at bidrage med, når det globale bliver lokalt:

– Brøndby og Vallensbæk ligger helt i top. Vi producerer varer, der bliver eksporteret til hele verden og tjener masser af penge hjem til det danske velfærdssamfund.