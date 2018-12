Dialog mellem erhvervsliv og kommune

Klaus Witting (th), driver sammen med Søren Madsen Vallensbæk Autoservice. Han mener, det er vigtigt med god dialog mellem det lokale erhvervsliv og kommunerne. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Klaus Witting fra Vallensbæk Autoservice glæder sig over dialogmøderne mellem erhvervslivet og kommunerne med fokus på offentligt udbud

Af Heiner Lützen Ank

Offentlige udbud er fyldt med ord som proportionalitet, tærskelværdier og CPV-koder, og i et forsøg på at gøre det lettere for lokale virksomheder at forstå sådanne begreber og kompleksiteten i offentlige udbud, har der netop været afholdt et møde mellem erhvervslivet og en række kommunale udbuds- og indkøbsmedarbejdere.

Således stillede kommunale medarbejdere op og fortalte om udbudsregler og offentlige indkøb.

Et tilbud mere end 50 erhvervsdrivende tog imod, da kommunerne Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Albertslund i samarbejde med Erhvervssammenslutningen for nylig inviterede til netværksmøde på Vallensbæk Rådhus.

Efter oplægget var der mulighed for at netværke og møde ansatte fra kommunerne ved caféborde.

Det var der mange, der gerne ville.

– Det betyder så meget at få ansigt på, hvem det er vi skal snakke med, sagde Klaus Witting fra Vallensbæk Autoservice.

– Det er virkelig godt, at kommunen inviterer os indenfor. Det viser, at de gerne vil hjælpe og samarbejde også med de små virksomheder.