Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns døgnrapport for uge 47 og 48

Af Heiner Lützen Ank

Sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Lørdag den 24. november klokken 02.27 henvendte en politipatrulje sig til en 33-årig mandlig bilist, som holdt i tomgang halvt ude på Nordre Ringvej i Glostrup. Manden blev skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til blodprøver på politigården i Albertslund. Han nægter sigtelsen.

En politipatrulje standsede lørdag den 24. november klokken 15.15 en 43-årig mandlig bilist på Jydekrogen i Vallensbæk, idet han kørte mistænksomt. Patruljen skønnede ham alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkender.En politipatrulje kørte lørdag den 24. november klokken 19.18 til en anmeldelse om et butikstyveri fra et supermarked på Hovedvejen i Glostrup. Butikkens personale havde tilbageholdt en 21-årig mand, idet han havde stjålet diverse varer fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkender. Efter flere undersøgelser blev manden ligeledes sigtet for at være i besiddelse af narko samt overtrædelse af knivloven, idet han havde en hobbykniv på sig. Han erkender alle tre sigtelser.Mandag den 26. november klokken 21 rykkede en politipatrulje til en anmeldelse om narkokørsel på Vestergårdsvej i Glostrup. En vaks borger havde mistænkt en bilist for at køre, mens han var narkopåvirket, hvorfor patruljen standsede en 45-årig mandlig bilist. Patruljen skønnede ham narkopåvirket og sigtede og anholdte ham derfor for narkokørsel samt kørte ham til politigården i Albertslund til blodprøver.En politipatrulje standsede en 27-årig mandlig bilist på Gillesager i Brøndby tirsdag den 27. november klokken 18.30, idet han indgik i politiets registreringer som værende tidligere sigtet for kørsel uden førerret. Patruljen sigtede derfor manden for kørsel uden førerret og nøglerne ville blive sikret af politiet. Han erkender sigtelsen.