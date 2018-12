Ejby-købmand er årets bedste

Fikri Asrihi er blevet kåret som årets Min Købmand ud af cirka 200 butikker. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Min Købmand i Ejby er blevet kåret til kædes bedste butik for det lokale engagement

Af Jesper Ernst Henriksen

For et par uger siden var repræsentanter for de omkring 200 butikker i kæden Min Købmand samlet i Vejle, blandt andet for at kåre årets købmand. Det blev i år Min Købmand fra Ejby med ejer Fikri Asrihi, der løb med den titel.

– Fikri er en dygtig og vellidt forretningsmand, som, specielt efter butiksombygningen i 2017, har formået at få sin butik til at vækste år efter år. Fikri er desuden en utrættelig initiativtager, som formår at samle og aktivere sit lokalsamfund, til både sjove og hyggelige arrangementer og livsvigtige tiltag, står der i begrundelsen.

– Vi gør meget for vores lokalsamfund. Det smitter af, så folk får lyst til at støtte den lille købmand. Der er mange små købmænd, der har det svært, men vi har det lige omvendt, vi er gået frem tre år i træk, siger Fikri Asrihi.

Han viser rundt i butikken, hvor de lokale børn har hængt julesokker op. Det gjorde de fredagen før første søndag i advent, hvor butikken også havde hyret en julemand. Hver søndag i advent bliver der så lagt en lille gave i alle julesokkerne.

Butikken holder også fastelavn og har en masse andre aktiviteter til glæde for lokalsamfundet. For eksempel samlede butikken for nyligt ind til en hjertestarter.

– Jeg synes, det er sjovt at være en del af et lokalsamfund. Vi er lidt en lille by for sig selv her i Ejby. Når man føler, kunderne giver noget igen, så får man også lyst til at gøre mere for lokalsamfundet, siger Fikri Asrihi.