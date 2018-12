Endnu en forpagter i idrætscenteret giver op

VALLENSBÆK. Forpagteren af caféen i Vallensbæk Idrætscenter stopper med udgangen af februar. Han kan ikke få forretningen til at løbe rundt. Dermed fortsætter problemerne med at få stedet til at fungere

Af Heiner Lützen Ank

Noget tyder på, at det er svært at få idrætscenterets café til at være en god forretning.

Den nuværende forpagter, Klubhuset APS, har nemlig opgivet håbet om at få idrætscenterets café til at give overskud.

– Vi har desværre ikke kunnet få en rentabel forretning op at stå, siger Per Echkardt fra Klubhuset APS, men understreger samtidig at alle aftaler indtil udgangen af februar overholdes.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang, at der skal findes ny forpagter af stedet.

Sidste gang var i 2016, hvor den daværende forpagter efter længere tids uenighed med Vallensbæk Kommune opgav at fortsætte som forpagter.

Herefter overtog Klubhuset APS forpagtningen, men firmaet smider altså nu håndklædet i ringen.

Hos Vallensbæk Kommune har man været godt tilfreds med samarbejdet, fortæller Annette Hein-Sørensen, Sundheds- og Kulturchef i Vallensbæk Kommune.

– Vallensbæk Kommune og Klubhuset APS har haft et godt samarbejde og været i dialog i hele forpagtningsperioden om muligheder og udfordringer. Klubhuset APS har et fint samarbejde med foreningerne og har været et godt samlingssted.

Forpagtningen ophører sidst i februar.

Vallensbæk Kommune arbejder på at udbyde forpagtningen på ny. Det nye udbud bliver et åbent udbud hvor man, som interesseret forpagter beskriver sin idé, koncept og vilkår til en café.

Caféen i Idrætscenteret fik ny forpagter i 2012, to gange i 2014 og i 2016.