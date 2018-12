Et klæbende badeforhæng gjorde Dan til iværksætter

Dan Mattissons kone Jytte har støttet ham hele vejen og tester her Klæbefrit Badeforhæng. Foto: Dan Mattisson

GLOSTRUP. Dan Mattisson fra Glostrup har opfundet et klæbefrit badeforhæng. Vejen som iværksætter har været lang og snoet, men det hele værd, siger han

Af Jesper Ernst Henriksen

Folk kommer ind i iværksætterlivet på mange forskellige måder. En ødelagt brusekabine blev starten på iværksætterlivet for Dan Mattisson.

– Vores brusekabine var gået i stykker, og vi skulle have en midlertidig løsning, indtil vi fandt en ny brusekabine. Vi har et stort bruseområde på 90 gange 90 centimeter, så jeg skulle have et ret stort badeforhæng, fortæller han.

Han kørte i en butik og købte et helt almindeligt badeforhæng og satte det op. Men allerede ved første bad oplevede han en udfordring, som alle, der har badeforhæng, har oplevet.

– Det kravlede ind og klæbede til kroppen. Det er i den grad ubehageligt og det kunne jeg ikke leve med, siger han.

Så han gik på jagt efter et badeforhæng, der ikke ville klæbe til kroppen. Det kunne han ikke finde, og så var en iværksætter født.

– Jeg har været instruktør i en sejlklub. Sejl skal helst være ret stive, så de har vandrette stivere. Det måtte man også kunne gøre med et badeforhæng. Så jeg købte et badeforhæng i Ikea, som jeg klippede og skar i. Så brugte jeg nogle stivere fra liftgardiner, købte en symaskine og sad og syede lommer i badeforhænget. Det virkede. Det hang helt lige ned som et sejl, og det blev, som jeg havde håbet på, bare hængende lodret, når jeg gik i bad, fortæller han.

Fra idé til produkt

Den opfindelse ville han gerne dele med hele verden. Men det skulle vise sig at blive mere besværligt end selve opfindelsen.

– Det er en kæmpe udfordring at komme ud med det. Jeg har tidligere lavet forskellige opfindelser. For eksempel opfandt jeg et system til at minimere piratangreb på containerskibe med specielle vandkanoner. Mærsk var meget interesseret, men jeg kom tre måneder for sent med en ansøgning om patent. Mærsk har benyttet systemet lige siden, fortæller Dan Mattisson.

Han startede projektet med badeforhæng i 2015 og har siden brugt mindst 150.000 kroner alene på at få de rigtige patenter, så han ikke risikerede at blive overhalet indenom. Han forventer, at den samlede investering kommer op omkring de 300.000 kroner, inden han har solgt sit første badeforhæng i detailhandlen.

Han er dog allerede begyndt at sælge badeforhæng på sin egen webshop www.cling-free.com.

Efter patenterne var på plads, skulle badeforhængene produceres. Dan Mattisson tog kontakt til en systue i Danmark, men de kunne ikke levere den kvalitet, som han ønskede og så var produktionsomkostningerne for høje. Derefter rejste han til Kina for at besøge en fabrik, der kunne lave hans badeforhæng, men det gik heller ikke.

– De kunne ikke lave kvaliteten på det niveau, som jeg ønskede. Hvis en syning skal være lige, så skal det ikke være lidt skævt, som det oftest er standard på badeforhæng, fortæller han.

Han tog derfor hjem med uforettet sag. Det var først, da Klæbefrit Badeforhæng blev udstillet på en messe i Frankfurt, at han fandt det firma, der kunne producere badeforhængene.

– Jeg mødte en anden virksomhed fra Kina på messen og fortalte dem om produktet. Efter få dage sendte de en perfekt vare, hvor jeg kun skulle justere små ting, siger han.

Fra produkt til salg

Han har nu fået de første badeforhæng, men her opstod så den næste udfordring for Dan Mattisson. Nemlig at få badeforhængene ud til interesserede kunder.

– Det har været op ad bakke. Alle har vist interesse for det nye produkt, men det er svært at finde grossister og forhandlere, som vil gå forrest. Alle vil have en garanti for, at de kan sælge 10.000 stk inden de laver en aftale. Det er svært at lave sådan en aftale, når man bare er en lille enmandsvirksomhed og mangler det store netværk. De vil alle have, at Klæbefrit Badeforhæng har været solgt i mærkevarebutikker før, men nogen skal jo være den første til at sælge dem. Det er ligesom man ser det i løvens hule, hvor det også er meget svært at komme videre med idéerne. At opfinde et klæbefrit badeforhæng, er en opgave i sig selv, men at komme videre med idéen, det er en kæmpe udfordring, siger han.

Han er derfor på udkig efter investorer eller samarbejdspartnere, der kan bidrage med salget og markedsføringen.

Den gode ven, der hjalp Dan Mattisson videre til messe i Frankfurt har flere gange undervejs hjulpet med råd.

– Det har været guld værd. Havde jeg ikke haft Ole Stilling som mentor, var jeg ikke nået så langt. Heldigvis har min hustru også bakket mig op, siger han.

Vil tjene egne penge

For Dan Mattisson er der også en anden drivkraft, der får ham til at forsøge sig som iværksætter. Han vil gerne være uafhængig.

– Jeg har været på invalidepension siden 2002 efter en arbejdsulykke i 1992. Jeg fik en rygskade, som gjorde mig uarbejdsdygtig, fordi min ryg ofte skrider som ved en diskusprolaps. Efter ulykken skulle jeg have et fleksjob, men der var ikke nogen virksomheder, der ville ansætte en medarbejder med en alvorlig ryglidelse, siger han.

Han har derfor indset, at skal han tjene penge, så skal det være som iværksætter.

– Jeg har haft dårlig samvittighed over ikke at arbejde. Mit liv skal være aktivt. Jeg vil ikke sætte mig ned og kigge ind i væggen på invalidepension. Det vil være en glæde, den dag jeg er fri af offentlig forsørgelse, siger han.