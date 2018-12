FCK-tilhænger anholdt i sag om fodboldvold

Politiet foretog i sidste uge yderligere en anholdelse i sagen om urolighederne efter kampen mellem Brøndbyernes IF og FC København den 4. november. Foto: presse-fotos.dk

BRØNDBY. En FCK-tilhænger er sigtet for vold mod tjenestemand i funktion efter fodboldkampen mellem Brøndby IF og FC København den 4. november

Af Heiner Lützen Ank

Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi, blev en 23-årig mand, der er mistænkt for at have sparket en politimand og for at have forsøgt at ramme politifolk med kasteskyts, mens han var maskeret, anholdt i sidste uge.

Episoden fandt sted efter Superligakampen på Brøndby Stadion mellem Brøndbyernes IF og FC København den 4. november.

– Den mistænkte er blot én af en større gruppe fodboldfans, som vi efterforsker mod i forbindelse med urolighederne, og der kan forventes flere anholdelser i den kommende tid, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, som oplyser, at anholdelsen er sket på baggrund af både vidneforklaringer og overvågningsbilleder.

Vi skal nå finde dem

Efter fodboldkampen, som Brøndbyernes IF tabte 0-1, kom det til gentagende episoder, hvor fodboldfans angreb politiet med blandt andet kasteskyts.

Efterforskningen har afdækket i alt 57 sager, hvor politifolk blev ramt af kasteskyts eller udsat for anden vold.

Efter urolighederne måtte fem betjente på skadestuen og en af dem blev kortvarigt overført til hospitalsundersøgelse.

– Efterforskningen af disse sager kompliceres af, at mange af uromagerne var maskerede, men det ændrer ikke på, at vi kommer efter dem, kun at det tager længere tid, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby.

Den anholdte blev efterfølgende varetægtsfængslet frem til 15. januar. Han er sigtet for vold mod person i offentlig tjeneste, forstyrelse af den offentlige orden og maskeringsforbudet.

Anholdelsen af den 23. årige fandt sted på Brøndbyøster Station og ifølge Folkebladets oplysninger er han tilhænger af FC København.